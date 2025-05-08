Если объявлять перемирие, то оно должно быть только долгосрочным и с четко определенными параметрами, заявил боец.

Объявленное Россией краткосрочное "перемирие" к 9 мая - попытка воспользоваться ситуацией. Уверенность в этом выразил боец 31-й ОМБр с позывным "Магистр", передает "Радио Свобода".

На вопрос, как он относится к данному "перемирию", воин ответил, что отрицательно:

"Мы - сторона, которая обороняет позиции. Наш приоритет - не допустить противника ближе. Если мы объявляем перемирие, мы должны спокойно смотреть на противника, который подходит к нашим позициям. Это немножко абсурдно".

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По его мнению, если объявлять перемирие, то оно должно быть только долгосрочным и с четко определенными параметрами:

"Зонами, куда можно подходить, куда - нет, какая должна быть серая зона. А вот просто слова "перемирие" и наблюдать, как к тебе вплотную заходят туда, куда раньше не могли - это попытка воспользоваться ситуацией. Это мое личное мнение".

Боец поделился, что прошлое так называемое "перемирие", объявленное Россией на Пасху, их подразделение даже не заметило.

"У нас был обычный день, обычные боевые действия, враг нас обстреливал, мы давали им ответ. Не было перемирия. Но, да, было спокойнее - это факт", - отметил "Магистр".

Также военный рассказал, с какими проблемами сейчас сталкивается украинская пехота. По его словам, в их число входит развитие БПЛА противника, артиллерия и больший человеческий ресурс вражеской армии:

"Очень много вражеской пехоты. На одного из наших пехотинцев наступает как минимум десять российских".

"Перемирие" к 9 мая - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, несмотря на объявленное Путиным трехдневное "перемирие", на фронте в Украине продолжаются ожесточенные бои.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские захватчики не останавливаются в осуществлении штурмов почти по всей линии боевого соприкосновения. В общем, с начала суток произошло более 100 боестолкновений.

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