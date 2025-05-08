Президент США верит, что мир в Украине уже близок.

Китай может посодействовать в достижении мира между Украиной и Россией. Об этом заявил презиента США Дональд Трамп во время общения со СМИ.

Так, один из журналистов спросил его о возможном привлечении Китая к усилиям по достижению мира в Украине. Трамп ответил, что считает такой вариант целесообразным и надеется на успех.

"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", - добавил он.

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Война в Украине и Китай

Как писал УНИАН, Китай стал ведущим поставщиком импортного сырья и комплектующих для российского военно-промышленного комплекса в условиях западных санкций, наложенных на РФ в связи с ее неспровоцированным вторжением в Украину. В частности до 90% новой микроэлектроники, используемой в российском оружии, поставляет именно Китай.

Также мы рассказывали, что Китай в целом поддерживает российскую риторику о войне в Украине, предпочитая называть ее "украинским кризисом" и избегая любых формулировок, возлагающих на Россию вину за кровопролитие. Например, сегодня Китай и Россия опубликовали совместное заявление, в котором призвали "устранить первопричины" войны. Под этой формулировкой Кремль подразумевает реальную политическую независимость и суверенитет Украины.

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