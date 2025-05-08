Самолет со словацким премьером сел в российском аэропорту "Внуково".

Известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Словакии Роберт Фицо таки добрался до Москвы. Самолет с политиком приземлился в аэропорту "Внуково".

Об этом сообщают российские СМИ. Ранее сообщалось, что использовать свое воздушное пространство для поездки в Москву самолету Фицо запретили Эстония, Литва и Латвия.

Но несмотря на это, словацкий премьер окольными путями добрался до Путина.

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"Самолету политика пришлось сделать большой крюк через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, чтобы попасть в Москву. Сегодня вечером его самолет приземлился в столичном Внуково", – сообщает российский телеграм-канал Shot.

Известно, что во время визита в РФ Фицо должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лул да Силвой, а также с представителем Вьетнама.

Стоит отметить, что в официальной программе визита премьер-министра Словакии в РФ участия в путинском параде нет, о чем писало издание Aktuality.

Приключения Фицо и Вучича на пути в Москву

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо – единственный высокопоставленный политик из Европейского Союза, который едет в Москву на 9 мая. Также там ожидают президента Сербии Александара Вучича.

Но не обошлось без "приключений". Несколько дней назад СМИ сообщили, что и Фицо, и Вучич внезапно заболели. Тогда визит в РФ ставили под вопрос.

Но несмотря на это политики таки отправились в Россию. Правда, их самолетам устроили "блокаду". Польша и Литва запретили самолету с Фицо полеты в их небе. Для Вучича свое воздушное пространство закрыли Литва и Латвия.

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