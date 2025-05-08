Специалист добавил, что россияне понимают, что им не под силу оккупировать Харьков, поэтому они и превращают его в Алеппо.

В феврале 2022 года Харьков устоял перед лицом российских оккупантов и продолжает давать отпор захватчикам. Город беспощадно обстреливается – и даже гитлеровцы не бомбили Харьков так, как сейчас это делает Россия.

Об этом рассказал в интервью "Суспільному" исследователь истории Андрей Парамонов. Он напомнил, что во Второй мировой войне немцам удалось захватить Харьков, поэтому не совсем корректно сравнивать город времен 1941-го года и 2022-го.

Парамонов отметил, что когда появились предпосылки того, что гитлеровцы захватят Харьков, власти СССР начали эвакуировать заводы, важные для обороноспособности. Людям ничего не объясняли, и они принимали какие-то решения по собственному усмотрению.

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"Люди видели, что у города скапливается большое количество беженцев с других территорий Украины, из Киевской, Полтавской области. По разным подсчетам таких беженцев в Харькове было от 300 до 400 тысяч. Харьков был третьим городом в Советском Союзе по количеству промышленных предприятий, поэтому считали, что его сдавать не будут", – рассказал он.

По словам исследователя истории, тогда Красная армия не имела никакой стратегии в отношении Харькова. Войска СССР планировали отход не только за реку Северский Донец, но и за реку Оскол, где уже проходила основная линия обороны. Затем взрывались основные мосты. На это ушло три дня, а уже 24 октября немецкие войска вошли в Харьков.

"Буквально несколько часов были какие-то бои в центральной части города, потому что некоторые подразделения Красной армии прозевали и не покинули Харьков. В это время пострадал Дом Красной армии на Соборной площади, пострадал Универмаг и некоторые жилые дома в центральной части города в начале тогда Московского проспекта. Но это было небольшое сопротивление, которое никак не мешало немецким властям захватить Харьков", – продолжил он.

Парамонов также отметил, что тогда оружие было почти такое же, как и в нынешней войне – танки и артиллерия. Также использовали реактивные системы залпового огня, хотя и в меньшем количестве, ведь они только входили в использование. В отличие от сегодняшних дней, крылатых и баллистических ракет в тот период не было.

При этом историк отметил, что немецкая авиация не бомбила Харьков так сильно, как это сейчас делают россияне – им город нужен был целым.

"Они могли разрушать узловые станции, чтобы меньше было возможностей вывезти оборудование заводов, фабрик из Харькова. Некоторые бомбы попадали и в дома, но главным образом это была железная дорога, то есть прекращение вывоза из Харькова оборудования – такая задача была у немецкой авиации. Население, конечно, не так страдало, как сегодня, потому что не было таких мощных боеприпасов, как "Искандер" или "Калибр". Если там какие-то были бомбы авиационные, но они были не такой силы, как сегодня", – пояснил Парамонов.

Специалист добавил, что сейчас россияне понимают, что им не под силу оккупировать Харьков, поэтому они и превращают его в Алеппо – то есть уничтожают.

Обстрелы Харькова и области

Российские захватчики ежедневно терроризируют Харьков и область. От постоянных атак страдает, в частности Купянск. 8 мая в результате вражеского удара в громаде ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия. И это несмотря на то, что диктатор Путин объявлял о "перемирии".

В ночь на 6 мая россияне отправили на Харьков 20 беспилотников типа "Шахед" – они атаковали несколькими волнами. Из-за атаки. Пострадали люди. Кроме того, россияне в очередной раз ударили по рынку "Барабашово" – одному из крупнейших как в Украине, так и в Европе.

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