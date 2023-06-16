Отмечается, что он планировал просто похвастаться перед друзьями.

Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра, который слил секретные документы Пентагона, был обвинен Федеральным Большим жюри по шести пунктам.

Как сообщает The New York Times, теперь ему грозит до 60 лет заключения.

Отмечается, что обвинительное заключение на 10 страницах содержало сокращенную версию национальной тайны, которую Тейшейра вынес с авиабазы Кейп-Код и распространил через Discord.

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Там указывается, что военнослужащий злоупотреблял секретной информацией, которая содержала данные о поставках военной техники в Украину, а также передвижении российских и украинских войск. Кроме того, на документах были отметки, которые подтверждали высочайшую степень секретности и возможность просмотра только в охраняемом помещении.

По предварительным сообщениям, Тейшейра не планировал становиться разоблачителем и лишь хотел произвести впечатление на своих друзей-игроков. Сначала он копировал конфиденциальную информацию от руки, поскольку работал на объекте, где были запрещены фотоаппараты и телефоны, но со временем смог опубликовать фото оригиналов документов.

Утечка секретных документов Пентагона: что известно

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года в Сети появилось большое количество секретных документов Пентагона.

13 апреля был арестован 21-летний Джек Тейшейра, который работал IT-специалистом на военной базе в Кейп-Код в штате Массачусетс.

По данным СМИ, он начал с подачи документов в Сеть сразу после начала полномасштабной войны.

Федеральная прокуратура США убеждена, что Тейшейра по-прежнему угрожает безопасности страны, поскольку может иметь и другие секретные документы, которые следователи еще не нашли.

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