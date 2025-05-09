Он отметил, что нет ответов на ряд важных вопросов, в частности – кто будет контролировать эту зону.

Создание демилитаризованной зоны в Украине может не иметь перспектив. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью "Украинскому радио".

"Я боюсь, что у этой истории перспектив нет. Нет, потому что надо начинать не с инструмента применения, а с принципиального понимания того, что происходит на линии фронта. На линии фронта сейчас нет предпосылок, которые бы говорили о том, что обе стороны склонны к тому, чтобы остановить боевые действия. От слова совсем. Ни мы, ни противник не находятся в таком состоянии, которые бы принудили нас к мирным переговорам", – акцентировал он.

По словам полковника запаса, когда речь идет о международных договоренностях и миротворческих операциях, создание демилитаризованной зоны является "классикой жанра". Однако такое решение – это уже "инструмент решения проблемы" и достижения результата, который можно заранее обсудить. Сейчас это даже не рассматривается, ведь позиции Украины и страны-агрессора диаметрально противоположные.

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"И у нас нет даже ни одной единой точки соприкосновения, где мы бы могли начать какие-то разговоры и развивать этот диалог. От слова абсолютно. Это первый стратегический вопрос. И есть второй вопрос, на который надо дать ответ. Господин Келлог (спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог, – УНИАН) предложил демилитаризованную зону. Но в классике миротворческих операций всегда есть вопрос – кто будет ее контролировать и кто будет нести ответственность, например, за нарушение режима прекращения огня в этой демилитаризованной зоне? На этот вопрос ответа нет совсем", – констатировал Сергей Грабский.

Демилитаризованная зона в Украине

На днях спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Киев якобы хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону. Речь идет об отводе войск на 15 километров с каждой стороны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя это заявление, подчеркнул, что проблема заключается не в том, на что соглашается Украина, а в том, что Россия абсолютно не намерена останавливать войну. Он отметил, что теперь в США это признают.

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