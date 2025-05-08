Разведка страны не предполагает, что Путин может начать новую войну прямо сейчас.

Если Россия сохранит политический аппетит к войне и темпы военного производства, то после прекращения войны у Украины может быть готова к новому военному конфликту уже в течение года,

Об этом в интервью Politico заявил глава военной разведки страны, вице-адмирал Питер Рисинк. По его словам, Москва усиливает гибридные атаки против Нидерландов и их европейских союзников, а также постоянно наращивает военный потенциал для потенциального нового конфликта.

В частности, Москва с помощью союзников производит гораздо больше артиллерии, чем требуется для ведения войны против Украины, а также перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, в том числе в страны Балтии и Финляндии:

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"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся в фазе программы повышенной готовности, чтобы убедиться, что мы будем готовы, если это произойдет".

По данным Нидерландов, в прошлом июне россияне пытались сорвать европейские выборы, осуществив кибератаки на связанные с голландскими политическими партиями веб-сайты и системы общественного транспорта.

"Мы имеем информацию о российском вмешательстве в различные выборы, и не только через дезинформацию. Это касается нескольких стран, и это преимущественно страны, которые ранее находились под влиянием России", - пояснил глава разведки.

В то же время он считает, что угроза со стороны Китайской Народной Республики может быть еще более серьезной - в прошлом году китайская кибергруппа Salt Typhoon минимум год проникала к крупнейшим телекоммуникационным провайдерам США. По данным Рисинка, в целом Пекин нацелился на около 10 европейских стран.

"Китай имеет очень сложную, организованную киберсистему. И мы не в состоянии полностью понять, что они могут сделать. Я бы сказал, что это более угрожающе, чем Россия", - отметил вице-адмирал.

Также Нидерланды обеспокоены тем, что администрация Дональда Трампа взяла курс на укрепление политического контроля над своими разведслужбами путем сокращения финансирования, отстранения инакомыслящих и назначения на ключевые должности лоялистов.

"Это не очень комфортный сигнал со стороны США, когда вы видите, что руководство разведывательных служб на их стороне... ну, вынуждено искать другую работу. Это был хороший взгляд в зеркало для Европы и роль, которую мы должны играть для себя", - подчеркнул Рисинк.

Он отметил, что сотрудничество между европейскими и американскими спецслужбами остается крепким и взаимовыгодным, однако они не могут закрывать глаза на текущую ситуацию, поэтому, вероятно, придется переоценить свой обмен разведданными с Вашингтоном.

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