Этот визит редкое событие, учитывая, что многим российским чиновникам запрещен въезд в США из-за войны РФ в Украине.

Глава российского космического агентства ("Роскосмос") Дмитрий Баканов отправился с визитом в США, чтобы обсудить будущее Международной космической станции и её вывод с орбиты. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление "Роскосмоса", это будет первая с 2018 года встреча руководителей российских и американских космических программ.

Отмечается, что Баканов посетит Космический центр имени Джонсона в Техасе и Космический центр имени Кеннеди во Флориде, а также обсудит будущее Международной космической станции и её вывод с орбиты с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи. Баканов также планирует посетить объекты компании SpaceX миллиардера Илона Маска и встретиться с руководством космической программы Boeing.

По данным Роскосмоса, Баканов встретится с Даффи в четверг, в тот же день, когда планируется запуск миссии NASA Crew-11 с российским, американским и японским астронавтами к МКС. Баканов встретится с экипажем и примет участие в мероприятиях перед стартом.

Видео дня

Издание напоминает, что НАСА продолжает сотрудничать с Россией по работе на МКС, несмотря на то, что Вашингтон ввёл масштабные санкции против Москвы в связи с полномасштабным вторжением президента Путина в Украину. Визит Баканова — редкий случай, учитывая, что многим российским чиновникам запрещен въезд в США из-за войны.

Представитель NASA подтвердил Bloomberg, что руководство Роскосмоса приглашено в Космический центр Кеннеди на запуск Crew-11, и ожидается, что группа встретится с Даффи в частном порядке во время мероприятия.

По данным Роскосмоса, глава российского космического агентства также посетит производственный комплекс Boeing, где производятся многоразовые корабли CST-100 Starliner.

МКС - новости

Ранее представители NASA во время открытого заседания Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере заявили о критической угрозе для Международной космической станции. Они предупредили, что МКС может сойти с орбиты.

Также ранее глава SpaceX Илон Маск призвал как можно скорее уничтожить МКС. Он считает, что Соединенным Штатам лучше сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

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