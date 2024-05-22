Этот план является последней Москвы расстроить своих соседей после полномасштабного вторжения в Украину.

Москва вызвала осуждение со стороны членов НАТО после предложения перекроить границы России в Балтийском море.

"Проводится еще одна российская гибридная операция, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо ответить соответствующим жестким ответом", - заявил в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Financial Times.

Его министерство вызвало российского дипломатического представителя для подробного объяснения и заявило, что Вильнюс скоординирует свой ответ с союзниками.

Видео дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в среду, что в предложении Минобороны нет "ничего политического", не комментируя его детали.

"Вы видите, как нарастает напряженность, уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе, требует необходимых шагов со стороны наших профильных ведомств для обеспечения нашей безопасности", - сказал он.

Этот план является последней попыткой Москвы расстроить своих соседей после полномасштабного вторжения в Украину. Страны НАТО, включая Литву и Финляндию, предупредили о росте гибридных атак со стороны России в последние месяцы, включая кибератаки, вынужденную миграцию и диверсии.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что это была "преднамеренная, целенаправленная, усиливающаяся провокация, направленная на запугивание соседних стран и их обществ".

"Россия не контактировала с Финляндией по этому вопросу. Финляндия действует как всегда: спокойно и основываясь на фактах", - заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Его министр иностранных дел Элина Валтонен заявила: "Сеять путаницу – это часть гибридного влияния. Финляндия не будет смущена".

Россия планирует аннексировать часть Балтийского моря - детали

Министерство обороны России поздно вечером во вторник изложило план по одностороннему расширению морских границ страны с Литвой и Финляндией, которые являются членами военного альянса. Менее чем через 24 часа оно удалило предложение с правительственного сайта.

В Минобороны России заявили, что нынешние границы в Финском заливе и Балтийском море в районе российского эксклава Калининграда, граничащего с Литвой, "не полностью соответствуют нынешней географической ситуации".

Страны Балтии, поддерживаемые другими европейскими державами, такими как Великобритания, Германия и Франция, предупредили, что Россия может атаковать члена НАТО в течение следующих нескольких лет. Но в прошлом месяце Стабб заявил Financial Times, что такое нападение "крайне маловероятно", хотя Финляндии и НАТО следует подготовиться к такой возможности.

Вас также могут заинтересовать новости: