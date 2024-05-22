Готланд имеет стратегическое расположение и при желании позволяет контролировать все море.

Россия пересматривает границы на Балтике, и российский лидер Владимир Путин уже присматривается к шведскому острову Готланд. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Биден, которого цитирует Politico.

Готланд - второй крупнейший остров в Балтийском море, который принадлежит Швеции. Остров имеет выгодное стратегическое расположение в центре Балтийского моря - между Стокгольмом, странами Балтии и российским эксклавом Калининград.

"Я уверен, что Путин даже обоими глазами смотрит на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на нашу жизнь - в Швеции и всех других странах, граничащих с Балтийским морем. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он пугает членов НАТО", - заявил Биден, комментируя планы россиян аннексировать часть акватории Балтийского моря.

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Как отмечает Politico, российские "теневые" танкеры недавно присутствовали в исключительной экономической зоне Швеции у восточного побережья Готланда. Примерный флот из 1400 кораблей действует вне официального морского права и официально не является частью никаких вооруженных сил, поэтому НАТО имеет мало полномочий для действий. В прошлом месяце Швеция заявила, что Европейская комиссия рассмотрит пути борьбы с теневым нефтяным флотом России в своем следующем пакете санкций.

В 2005 году Швеция полностью демилитаризовала Готланд, но в 2016 году она вынуждена была вернуть войска на остров из-за российской аннексии украинского Крыма.

"Если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это было бы концом мира и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - сказал Биден.

Россия планирует аннексировать часть Балтийского моря: что известно

Как писал УНИАН, российские власти собираются объявить внутренними морскими водами РФ часть акватории Балтийского моря. Речь идет о нескольких отдельных участках на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области. Проект постановления российского правительства такого содержания нашли российские оппозиционные журналисты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на то, действительно ли Россия хочет захватить часть Балтийского моря. А вот в МИД Литвы назвали эти новости "преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества".

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