Власти этих стран пока не комментировали это.

Российские власти собираются объявить внутренними морскими водами РФ часть акватории на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства. В документе указывается, что установленные в 1985 году географические координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".

На финской границе россияне хотят скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также возле северного входного мыса реки Нарва. А на литовской границе - в зоне Куршской косы, районах мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

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После этого РФ намерена изменить прохождение морской границы. Журналисты отмечают, что это постановление вынесли на обсуждение почти одновременно с началом учений с тактическим ядерным оружием.

"Ядерные" учения России: последние новости

Напомним, в начале месяця Путин поручил российскому Генеральному штабу провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. В Кремле назвали это реакцией "на поведение западных стран".

Сегодня стартовал первый этап этих учений. Российское министерство обороны заявило, что их ракетные соединения тренируются снаряжать ракеты и скрытно передвигаться в позиционный район для подготовки к их применению.

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