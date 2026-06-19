Зеленский прокомментировал атаку на автобус с беларускими детьми

Отмечает, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Атака на автобус с беларускими детьми – это российская провокация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, комментируя информацию об ударе по автобусу в Брянской области, который, как сообщалось, вез беларуских детей на отдых в Геленджик.

"Всем уже ясно, что удар по автобусу с детьми – российская провокация. И таких провокаций будет еще много", – сказал он.

По его словам, уже все признали, в том числе международные эксперты, что дрон был не украинским.

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"Что касается удара дрона, то все уже признали, и международные эксперты, и, мне кажется, русские тоже, но не открыто, что этот удар был не наш", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне будут и в дальнейшем устраивать провокации, чтобы втянуть народ Беларуси в войну с Украиной.

Удар по автобусу с беларусами

Как сообщал УНИАН, 17 июня спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что заявления представителей РФ о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

В Генштабе подчеркнули, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области.

По его словам, речь идет об очередной информационной провокации Кремля.

В то же время МИД РФ разместил заявление пресс-службы МИД Беларуси, в котором атаку на автобус расценивают как "очередной акт терроризма против мирного населения". При этом в МИД России требуют от украинской стороны объяснений.

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