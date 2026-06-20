Польша требует место за столом переговоров с Россией, - Туск

Польша не будет считать себя обязанной соблюдать решения, принятые в форматах, в которых она не представлена.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС 18 июня заявил, что Польша не согласится с ситуацией, при которой решения по вопросам безопасности и отношений с Россией будут приниматься крупнейшими странами - без участия Польши. Об этом сообщает издание RMF FM.

По словам дипломата ЕС, Польша, страны Балтии и часть северных государств предостерегали от чрезмерного доверия к Кремлю. Указывается, что это было предупреждение, чтобы не попасть в ловушку, расставленную Москвой, и помнить, как действует Путин.

В ходе дебатов возник спор о том, кто должен представлять ЕС на возможных переговорах с Россией. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет считать себя обязанной соблюдать решения, принятые в форматах, в которых она не представлена. Издание назвало это сигналом в адрес идей о том, что главную роль должны играть крупнейшие европейские государства.

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Поясняется, что Польша не будет считать себя обязанной соблюдать решения, принятые в форматах, в которых она не представлена, таких как Е3 (Франция, Германия и Великобритания).

"Поэтому, если бы Франция и Германия настаивали на том, что именно они должны вести переговоры в рамках этого формата, Варшава не сочла бы такое решение правильным", - добавил польский дипломат.

Туск подчеркнул, что любые решения по Украине неизбежно будут касаться Польши. Поэтому либо переговоры идут через механизмы ЕС, либо Варшава участвует напрямую. Иначе Польша не будет уважать такие договоренности.

Переговоры с РФ

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что контакты президента Европейского совета Антониу Кошты с Кремлем могут подорвать поддержку Украины со стороны блока.

Журналисты Poltico отмечали, что общение Кошты с Кремлем вызвало критику со стороны нескольких правительств стран ЕС, которые жаловались на то, что их не проинформировали. Команда Кошты сообщила об этих контактах Франции и Великобритании. Также часть чиновников утверждает, что об этом мог знать Берлин. Однако часть чиновников, в частности из стран Балтии, узнала об этих звонках только после публикации информации в СМИ и была возмущена этим.

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