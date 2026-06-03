США и Иран обменялись новыми ударами, пока мирные переговоры в тупике, - Axios

Американские военные перехватили много иранских баллистических ракет и дронов.

Американские и иранские силы обменялись ударами во вторник, в то время как мирные переговоры зашли в тупик, а напряженность на Ближнем Востоке возросла. Конфронтация вышла за рамки прямых перестрелок.

В частности, американские военные сбили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на попытки атак со стороны Ирана по всему Ближнему Востоку, пишет Axios согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM).

"Две иранские ракеты, выпущенные по Кувейту, упали, не долетев до цели, или развалились в воздухе, а три ракеты, запущенные по Бахрейну, были немедленно перехвачены силами противовоздушной обороны США и Бахрейна", - отмечают военные.

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В более раннем заявлении CENTCOM сообщил, что американские силы "вывели из строя порожний нефтяной танкер, который пытался плыть в сторону иранского порта" в Персидском заливе. Экипаж танкера M/T Lexie под флагом Ботсваны якобы "проигнорировал неоднократные предупреждения", поэтому американские военные выпустили ракету Hellfire в машинное отделение судна, "помешав танкеру добраться до Ирана".

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что удары Ирана стали ответом на действия CENTCOM в отношении танкера.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп устроил скандал Нетаньяху во время разговора. Американский лидер резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию конфликта в Ливане, назвал того "сумасшедшим" и обвинил в неблагодарности.

Кроме того, мы также рассказывали, что цены на нефть выросли из-за неопределенности вокруг соглашения между США и Ираном. Патовая ситуация наступила после всплеска оптимизма относительно заключения той или иной формы мирного соглашения, а также возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив.

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