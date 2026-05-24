Южная Корея не хочет поставлять ЗРК Украине из-за войны, но продает их Ближнему Востоку

Южная Корея готовится подписать контракт с Катаром и Кувейтом.

Украина неоднократно пыталась приобрести южнокорейские ЗРК KM-SAM II (Cheongung-II) с антибаллистическими возможностями, однако получала отказ из-за войны. В то же время, как пишет Defense Express, в настоящее время Южная Корея планирует продать их двум странам Ближнего Востока, где сейчас также продолжается конфликт.

Так, появилась информация, что Южная Корея готовится подписать контракт с Катаром и Кувейтом на поставку зенитно-ракетных комплексов KM-SAM II. Пока что детали возможных контрактов неизвестны.

Ранее эти ЗРК хорошо проявили себя при перехвате иранских баллистических ракет в Объединенных Арабских Эмиратах во время американской операции "Эпическая ярость", поэтому такая активная заинтересованность стран Ближнего Востока не должна удивлять.

В целом на Ближнем Востоке ЗРК Cheongung-II пока есть только в ОАЭ, а также их ожидают в Саудовской Аравии и Ираке, куда Южная Корея хочет ускорить поставки.

Помимо этих стран KM-SAM II эксплуатируются только в самой Южной Корее. Украина также хотела получить эти ЗРК, однако, по имеющейся информации, в Южной Корее отказывали Украине в поставках KM-SAM II, ссылаясь на собственное законодательство, запрещающее экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии войны.

Однако, похоже, это не помешало Южной Корее поставлять KM-SAM II в ОАЭ во время массированных атак Ирана, отмечают аналитики. Корейцы даже передавали ОАЭ в качестве военной помощи зенитные ракеты под эти комплексы из собственных запасов.

Также заключению контрактов с Катаром и Кувейтом не помешало довольно условное перемирие США с Ираном и значительная угроза новых ударов.

"Поэтому, учитывая все вышеперечисленное, Южной Корее при наличии желания вряд ли что-то помешало бы продавать вооружение, в частности KM-SAM II, в Украину, и здесь, похоже, все зависит только от их политической воли", – заключают аналитики.

При этом аналитики напоминают, что ЗРК KM-SAM II имеет российские корни, ведь изначально разрабатывался совместно с российским концерном "Алмаз-Антей" на базе ракеты 9М96, которая используется в комплексах С-400 и С-350. Возможно, именно это и является одной из причин отказа, чтобы таким образом "не раздражать" РФ, отмечают в Defense Express.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина регулярно информирует международных партнеров о нехватке ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Украинские комплексы после каждой российской массированной атаки постоянно нуждаются в пополнении ракетами-перехватчиками и антибаллистикой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока отечественных эффективных средств противодействия российской баллистике нет.

