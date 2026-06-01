Цены на нефть выросли из-за неопределенности вокруг соглашения между США и Ираном, - СМИ

Цены на нефть поднялись с шестинедельного минимума на фоне неопределенности относительно перспектив заключения мирного соглашения, которое положило бы конец войне в Иране. Об этом сообщает Bloomberg.

"Цена нефти марки Brent поднялась до 93 долларов за баррель после того, как в пятницу закрылась на самом низком уровне с середины апреля, а цена нефти марки West Texas Intermediate составляла около 89 долларов. В течение выходных США и Иран обменивались сообщениями, стремясь внести изменения в проект соглашения, которое продлило бы перемирие и открыло Ормузский пролив, но было непонятно, достигли ли стороны значительного прогресса", - отмечается в материале.

Такая патовая ситуация наступила после всплеска оптимизма относительно заключения той или иной формы мирного соглашения, а также возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив, в результате чего произошло первое в этом году месячное падение цен на нефть.

"Цена нефти марки Brent все еще выше более чем на четверть по сравнению с уровнем на момент начала войны в конце февраля, поскольку почти полное закрытие этого важного водного пути вызывает беспрецедентные потрясения на нефтяных рынках", - уточнили в материале.

Как подчеркнул независимый экономист из региона Ближнего Востока и Северной Африки Хамзе Аль Гааод, "ни Иран, ни США не идут на уступки и не отступают от своих "красных линий" для заключения соглашения".

Он добавил, что цены на нефть, скорее всего, будут продолжать двигаться в рамках "цикла заявлений", когда цены колеблются между оптимизмом и осторожностью по мере появления новостей.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение, которое он предлагает, четко определяет, "что Иран не будет иметь ядерного оружия".

"Трамп не высказывался по поводу Ирана со времени заседания в оперативном центре Белого дома в пятницу, во время которого он заявил, что планирует объявить о договоренности о продлении действующего перемирия с Ираном на 60 дней. В посте в соцсетях, опубликованном ранее в тот же день, он повторил свои требования, в частности о том, чтобы Иран приостановил свою ядерную программу и полностью вернул проливу его прежний статус свободного международного водного пути", - подчеркнули в публикации.

В то же время информационное агентство Tasnim, имеющее тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, заявило в воскресенье, что каждая сторона продолжает предлагать поправки, но добавило, что и США, и Иран могут в конечном итоге отклонить изменения, поэтому соглашение развалится.

"Даже после недавнего падения цен нефть все еще торгуется на достаточно высоком уровне. Это свидетельствует о том, что рынок еще не учитывает в ценах мир, а лишь учитывает меньшую вероятность худшего сценария", - высказался Харис Хуршид, главный инвестиционный директор компании Karobaar Capital LP, базирующейся в Чикаго.

В свою очередь, Израиль осуществил крупнейшее вторжение в Ливан за последние 25 лет, поскольку "Хезболла" усилила атаки на севере Израиля.

"Тель-Авив не участвует в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, и неясно, согласится ли он прекратить свою параллельную войну в Ливане", - отмечается в публикации.

Известно, что около четверти крупных нефтяных танкеров, не принадлежащих Ирану, смогли понемногу, медленно и незаметно ускользнуть оттуда. Однако в последнее время несколько судов, проходивших через Ормузский пролив, подверглись атакам, что говорит о "очень реальных" рисках, которые остаются для судовладельцев, заявил в пятницу генеральный директор Chevron Corp. Майк Вирт.

Ранее Axios сообщал, что Трамп решил переписать мирное соглашение с Ираном на финальном этапе. После ознакомления с проектом документа президент США выдвинул дополнительные требования к договоренностям, которых американские переговорщики достигли в ходе контактов с иранской стороной.

По информации источников издания, глава Белого дома стремится заключить соглашение в ближайшее время, но настаивает на более жестких условиях по нескольким ключевым вопросам.

Также сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана из-за торговли нефтью. Под ограничения попали восемь судов, транспортирующих иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки, а также более 15 компаний в разных странах.

