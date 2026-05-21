Европа усиливает депортацию иммигрантов: какие страны высылают больше всего

С 2022 года число новых мигрантов, прибывающих в ЕС, неуклонно сокращалось.

Количество иммигрантов в Европе уменьшается, тогда как количество приказов о депортации растет, причем лидируют три страны. Как сообщает Euronews, об этом свидетельствуют недавно опубликованные данные Евростата, которые отражают, вероятно, среднесрочную тенденцию, а не временный поворот.

С 2022 года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно сокращалось – с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона в 2024 году (-24%).

В 2025 году количество просителей убежища, которым предоставлен статус защиты, также сократилось, достигнув 361 000, что является самым низким показателем с 2019 года.

Видео дня

В то же время количество приказов о депортации в прошлом году достигло почти полумиллиона, что является самым высоким показателем с 2019 года.

Хотя фактически возвращается лишь небольшая часть, прошлогодние высылки, 155 тысяч, были самыми массовыми с 2020 года.

Какие страны ЕС депортируют больше всего мигрантов?

Турецкие мигранты были самой депортируемой группой в 2025 году – более 13 000 человек, далее следуют грузины (10 475), сирийцы (8 370) и албанцы (8 020).

Германия осуществила наибольшее количество высылок в целом – почти 30 000, далее следуют Франция с почти 15 000 и Швеция с более чем 11 000.

Что касается приказов о депортации, Франция выдала гораздо больше, чем Германия (138 000 против 55 000 в 2025 году).

Испания также выдала 54 000 таких приказов, за ней следуют Нидерланды с показателем 32 000.

ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе пока не приняли окончательного решения о возможном продлении режима временной защиты для граждан Украины после марта 2027 года. Дискуссии между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС в настоящее время продолжаются.

По словам представителя Еврокомиссии, консультации относительно дальнейшей судьбы механизма временной защиты начались еще в марте во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

Кроме того, государства-члены ЕС обсуждают варианты ограничений для украинских мужчин призывного возраста, которые выехали в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: