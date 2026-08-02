В Испании придумали, как бороться с новым наплывом мигрантов

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал реакцию некоторых лидеров стран Европейского Союза на события в Сеуте.

Испания объявила об установке 500-метрового защитного барьера на морском участке границы между испанским анклавом Сеута в Северной Африке и Марокко после массового прорыва мигрантов, произошедшего на этой неделе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным правительства Испании, границу прорвали от 50 до 60 тысяч мигрантов. Число погибших возросло до 67 человек. Часть людей утонула, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнолом. Власти Сеуты сообщили телеканалу о 86 погибших.

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал реакцию отдельных лидеров стран Европейского Союза на события в Сеуте. По его словам, призывы исключить Испанию из Шенгенской зоны являются "обусловленными предвзятостью, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами".

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При этом нескольких мигрантов, доплывших до пляжа Тарахаль в Сеуте, задержали испанские военные и сопроводили обратно к марокканской границе. В Министерстве внутренних дел Испании заявили, что большинство людей, незаконно попавших на территорию анклава, уже вернулись в Марокко.

"Мы действуем бескомпромиссно в отношении тех, кто нарушает закон", - заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Комментируя причины масштабного прорыва, несмотря на усиленную охрану границы, он подчеркнул, что ситуация требует совместного анализа со стороны Испании и Марокко. В то же время министр подчеркнул, что именно сотрудничество между двумя странами позволило взять ситуацию под контроль в течение 24 часов.

"Марокко не представляет угрозы ни для Сеуты, ни для остальной части Испании. Это надежный партнер", - сказал Гранде-Марласка.

Также испанские власти заявили, что будут стремиться выслать тех, кто въехал нелегально, как можно быстрее, несмотря на решение суда, которое налагает некоторые ограничения на специальные правила, позволяющие немедленную высылку из анклава.

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес утверждает, что среди факторов, способствовавших этому всплеску, могло быть решение Верховного суда Испании, принятое в начале этого месяца. В нём говорилось о том, что мигранты, перехваченные в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, не могут быть немедленно возвращены в соответствии со специальными правилами.

По его словам, испанское правительство незамедлительно отреагировало на наплыв мигрантов и в конечном итоге вернет их, уважая решение суда и права мигрантов.

Ситуация в Сеуте

Ранее сообщалось, что из-за переполненности официальных приютов в городе часть нелегальных мигрантов начала самовольно занимать пустующие жилые дома.

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