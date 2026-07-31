Сеута пала: нелегалы грабят магазины, проникают в квартиры и пристают к женщинам, – СМИ

По последним оценкам, в город с населением около 80 тысяч человек проникло до 60 тысяч африканцев.

Испанский город Сеута переживает резкое обострение миграционного кризиса после массового прибытия людей из Марокко по морю. Издание EL ESPAÑOL сообщает, что из-за переполненности официальных приютов в городе часть нелегальных мигрантов начала самовольно занимать пустующие жилые дома.

По данным издания, ночью в Сеуте не осталось свободных мест для ночлега, из-за чего отдельные группы мигрантов начали проникать в жилые дома. По данным источников издания в полиции, такие случаи были зафиксированы в районе Баррио-дель-Принсипе и Лома-Кольменар. Издание также опубликовало видеозаписи, на которых, как утверждается, видно, как толпа выламывает дверь дома, а в другом случае мужчина с помощью молотка и ударов ногами разбивает окно квартиры, после чего в нее начинают подниматься люди.

Как отмечает EL ESPAÑOL со ссылкой на источники в полиции, Министерство внутренних дел Испании оценивает количество нелегалов, проникших в город в течение четверга и пятницы, примерно в 50 тысяч человек. Из-за этого население города фактически увеличилось более чем на 50%.

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Издание также сообщает, что правоохранители всю ночь работали в чрезвычайном режиме. Полиция, Гражданская гвардия и местная полиция реагировали на многочисленные вызовы, связанные преимущественно со столкновениями между группами мигрантов, а также между мигрантами и местными жителями.

"Мы работаем в две смены и не успеваем реагировать на все вызовы", – признался собеседник газеты.

По информации EL ESPAÑOL, напряженная ситуация отразилась и на работе местного бизнеса. Многие магазины не открылись из-за опасений возможных ограблений. Издание также упоминает как минимум об одном подтвержденном случае кражи личных вещей.

В то же время другое испанское издание – La Gaceta – сообщает со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, что, помимо случаев незаконного занятия жилья, в городе были зафиксированы кражи в торговых заведениях, а также проявления агрессии и враждебности по отношению к местным жителям, особенно к женщинам.

Кроме того, La Gaceta пишет, что власти Сеуты оценивают количество нелегальных мигрантов, прибывших в город, уже примерно в 60 тысяч человек, что превышает предыдущие оценки Министерства внутренних дел Испании. Издание также со ссылкой на представителей силовых структур сообщает об опасениях относительно возможного проникновения среди мигрантов радикально настроенных лиц или участников организованных групп, в связи с чем правоохранители призывают срочно усилить разведывательные подразделения, меры по идентификации и контроль на границе.

Страны ЕС реагируют на кризис в Сеуте

Как сообщает Reuters, на фоне миграционного кризиса в городе Сеута Италия объявила, что приостанавливает действие Шенгенского соглашения ЕС с Испанией о свободном перемещении через границу.

У Италии нет сухопутной границы с Испанией, но эта мера повлияет, в частности, на поездки между странами на самолетах и кораблях. Испанцы по-прежнему смогут въезжать в Италию, но им придется проходить стандартную пограничную процедуру идентификации личности.

Кроме того, в Риме заявили, что уже договорились с Парижем об усилении контроля на франко-итальянской сухопутной границе, чтобы не допустить перемещения нелегалов по суше.

По данным Politico, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приказал усилить контроль на границе с Испанией из-за опасений, что тысячи мигрантов, проникших в испанский эксклав Сеута, смогут беспрепятственно передвигаться по всей Шенгенской зоне.

Как сообщает DW, о возможности закрытия границ также заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер. Кроме того, глава МВД Финляндии Мари Рантанен призвала временно исключить Испанию из Шенгенской зоны из-за того, что она "полностью провалила защиту внешних границ Шенгенской зоны от вторжения".

Кризис в Сеуте

Как писал УНИАН, в испанский анклав Сеуту за один день ворвались десятки тысяч мигрантов из Марокко, что вызвало хаос в городе и превратило ситуацию в гуманитарный кризис. Улицы, парки и пляжи заполнили люди, которые переплывали границу по воде или обходили дамбу, а власти объявили чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

События произошли после решения Верховного суда Испании, запретившего автоматическую депортацию нелегалов, что вызвало критику со стороны правых партий. По оценкам МВД, всего за 24 часа в анклав проникли около 49 тысяч человек, по меньшей мере 19 погибли. Страны ЕС уже начали угрожать пересмотреть режим открытых границ на фоне кризиса в Сеуте.

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