MAUS является универсальным квадрокоптером.

Немецкая компания Donaustahl получила лицензию на производство и экспорт дронов MAUS. Первыми их получит украинское подразделение "KRAKEN".

"Федеральное министерство экономики Германии предоставило компании Donaustahl GmbH лицензию - на строгих условиях - на производство и экспорт адаптивной блуждающей боевой платформы MAUS, а также систем быстрого съема и запуска боеголовок PG7", - говорится в заявлении компании, опубликованном в X.

Отмечается, что первым получателем этих систем станет разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "KRAKEN".

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"MAUS станет первой западной системой такого класса, которая пройдет комплексную оценку, чтобы доказать свою эффективность", - добавили в компании.

Дроны Маус

Согласно данным из открытых источников, немецкий квадрокоптер можно использовать для выполнения разведывательных и ударных задач.

Он оснащен камерой с высоким разрешением и может нести полезную нагрузку до 2,7 кг. Заявленная дальность полета - от пяти до семи километров. Также возможно вооружение различными типами боеприпасов.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинские военные уже используют эти дроны на фронте. MAUS стал первым произведенным FPV-дроном в НАТО.

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