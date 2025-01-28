В Альянсе считают, что заговор с целью убийства Армина Паппергера является лишь частью российских планов.

В НАТО подтвердили, что Россия причастна к планированию убийства главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает Politico.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим вопросам Джеймс Аппатурай рассказал, что заговор, который был сорван разведывательными службами США и Германии, являлся частью российских планов по ликвидации руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

"За последние пару лет мы стали свидетелями случаев саботажа, которые происходили в странах НАТО. Под этим я подразумеваю сход поездов с рельсов, поджоги, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры", - сказал он на заседании комитета Европейского парламента по гибридной войне.

Видео дня

Аппатурай добавил, что россияне вербуют персонал для своих заговоров в интернете, привлекая преступные группировки, молодежь или мигрантов.

"Как правило, эти акты выполняются грубо, но с определенной целью - посеять беспокойство и подорвать поддержку Украины", - объяснил представитель НАТО.

В издании отметили, что это первый случай, когда высокопоставленный представитель НАТО подтвердил факт заговора с целью убийства Паппергера.

"Генеральный секретарь в своей первой речи сказал, что нам нужен военный менталитет, в том числе и потому, что против всех наших стран ведется непрерывная и нарастающая кампания дестабилизации. Вплоть до саботажа", - заявил Аппатурай журналистам после слушаний.

Представитель НАТО напомнил, что в прошлом Западу удавалось останавливать Россию от совершения актов саботажа, устанавливая "красные линии" на самом высоком уровне, сообщили в агентстве Reuters. В частности, он напомнил о том случае, когда на немецком складе были обнаружены зажигательные устройства, предназначенные для рейсов DHL.

"Их можно остановить, если вы определите между собой свои красные линии, а затем эффективно об этом сообщите, и это не обязательно означает публичность", - подчеркнул Аппатурай.

Также представитель НАТО призвал Альянс занять более настойчивую позицию по отношению к Москве и не дожидаться окончания полицейского расследования, которое может длиться месяцами:

"По нашему мнению, установление ответственности важно, но оно не может быть препятствием к действиям".

Аппатурай предупредил, что если преступную деятельность России не остановить, то экономике Европы будет нанесен серьезный ущерб.

"Экономическая деятельность на сумму 10 триллионов долларов проходит через подводные кабели, из которых четыре триллиона идут через Атлантику", - сказал он.

Покушение на главу Rheinmetall - что известно

Напомним, что в прошлом году CNN, ссылаясь на американских и западных чиновников, сообщило о том, что США и Германия сорвали российский заговор с целью убийства Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall. По словам источников, заговор был одним из серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Вскоре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Москву за подготовку к покушению на Паппергера. Он также вспомнил о кибератаках, поджогах и других "различных видах враждебных действий", которые совершила Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: