Американским и немецким спецслужбам удалось сорвать эти планы РФ.

США и Германия сорвали российский заговор с целью убийства Армина Паппергера, генерального директора немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие в Украину. Как пишет CNN, ссылаясь на американских и западных чиновников, о планах России по убийству Паппергера американская разведка узнала в начале этого года.

"По словам источников, заговор был одним из серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные действия Украины. План убийства Армина Паппергера был самым проработанным", - пишет издание.

Отмечается, что о готовящемся убийстве американцы проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать заговор. Высокопоставленный представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин был предупрежден США о заговоре.

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Уже более полугода Россия проводит диверсионную кампанию по всей Европе - от поджогов складов с оружием для Украины до мелких актов вандализма – чтобы помешать потоку оружия с Запада в Украину. Но разведданные о том, что Россия готова убивать частных лиц, подчеркнули для западных чиновников, насколько далеко Москва готова зайти в своей теневой войне, отмечает CNN.

Как пишет издание, неясно намеревалась ли Россия убить Паппергера напрямую или нанять местного посредника.

Rheinmetall и помощь Украине

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В Украине уже восстанавливают немецкие боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall. В планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе - перейти к ремонту артиллерийских систем.

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