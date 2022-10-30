Псевдопрезидент Беларуси может попытаться договориться о бегстве в Китай, считает оппозиционер.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично знал бывшего президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича и очень боится его судьбы.

Псевдопрезидент не столь принципиально и жестко принимает решение, он начинает сомневаться, рассказал беларуский оппозиционер, бывший посол Беларуси в Португалии, Испании, Франции и Польше Павел Латушко, который живет в польском государстве, в интервью изданию "Гордон", ссылаясь на свои источники.

"...Мы же видим, что наступает его конец, Украина победит, и дальше будет международный уголовный трибунал. Это ответственность. Он очень боится судьбы... Милошевича. На закрытых совещаниях он вспоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример", - отметил собеседник.

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По его мнению, Лукашенко может попытаться договориться с Китаем о своем бегстве на территорию этой страны.

Участие Беларуси в войне РФ против Украины - что надо знать

Беларуские власти предоставили российской стороне свою землю для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Также из Беларуси Украина не раз была обстреляна из различного вооружения.

Александр Лукашенко сначала говорил, что Беларусь не принимает участие в войне, но в начале октября признал причастность к боевым действиям.

10 октября псевдопрезидент объявил о развертывании совместной группировки беларуских и российских войск. Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупреждал, что по состоянию на конец октября угрозы повторного вторжения в Украину из Беларуси нет, но ситуация может быстро измениться, когда украинские войска освободят оккупированный Херсон.

Справка УНИАН. В мае 1999 года созданный для бывшей Югославии Гаагский трибунал выдвинул обвинения против Слободана Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году.

Экс-президента арестовали 1 апреля 2001-го в соответствии с югославским законодательством за уголовные преступления, в частности, злоупотребление служебным положением.

Позже Милошевича передали Гаагскому трибуналу и перевели в тюрьму Организации Объединенных Наций, которая находится в Гааге.

Милошевича 11 марта 2006 года нашли мертвым в камере. Причина смерти - сердечный приступ.

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