Беларуский диктатор прокомментировал вопрос мобилизации в его стране.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции", но в то же время диктатор отказался отправлять беларуских солдат в Украину.

Его цитирует Белта.

"Начинают хвататься за разные поводы: Россия объявила мобилизацию, следовательно, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет нужды объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Беларусь участвует в "российской спецоперации", но своих солдат не отправляет", - сказал Лукашенко.

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Диктатор подчеркнул, что он модернизирует вооруженные силы Беларуси.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, то готовься к войне". Мы уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая их к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - добавил Лукашенко.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Лукашенко боится участия Беларуси в развязанной Россией войне против Украины, и он сделает все, чтобы этого не произошло.

По данным украинской разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.

На этот момент в Беларуси готовятся к принятию воинских эшелонов из Российской Федерации.