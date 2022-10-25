Псевдопрезидент Беларуси оказался в очень плохой ситуации, считает полковник ФСБ.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко способен привлечь беларуских военных к войне России против Украины, если от него это потребуют, угрожая убийством.

Лукашенко прекрасно понимает, что президент РФ Владимир Путин проиграл войну, рассказал полковник ФСБ в отставке, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его мнению, псевдопрезидент Беларуси также осознает, что его власть держится только на штыках силовиков.

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"...если он этих силовиков бросит на пушечное мясо – как бы они его не сбросили сами или помогли ему лишиться этой должности. С другой стороны, Путин его поджимает. Денег нет, а Путин дает ему деньги, чтобы он кормил силовиков", – отметил собеседник.

Оппозиционер добавил, что Лукашенко в очень "хреновой" ситуации, поскольку, если он бросит в бой силовиков, то они могут обидеться и свергнуть его.

"...я лично думаю, что он до последнего будет изображать лояльность Путину. Он уже 20 лет ему все обещает и ничего не делает. Он будет использовать эту тактику до конца, пока ему к виску не приставят пистолет и не скажут: "Или мы тебя сейчас грохнем, или ты вступаешь в войну", – поделился мнением Гудков.

Война против Украины – самые важные новости

Беларуские власти предоставили свою землю России для осуществления широкомасштабного вторжения в Украину.

Из Беларуси не раз обстреливали нашу землю. Сначала Александр Лукашенко утверждал, что его страна не воюет против украинского государства, но впоследствии признал причастность к войне. Псевдопрезидент отметил, что Беларусь не отправляет своих солдат в Украину.

10 октября он объявил о развертывании совместной группировки войск Беларуси и РФ. Позже на беларускую территорию прибыли российские мобилизованные.

Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что есть угроза нового наступления из Беларуси. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце октября отмечал, что нет никаких признаков того, что в Беларуси готовятся ударные группировки для наступления на Волынь.

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