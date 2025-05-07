Сможете ли вы заметить спрятанный объект?

Считается, что решение головоломок способствует улучшению когнитивных способностей человека.

Оптические иллюзии созданы так, чтобы запутать ваше восприятие. В таких задачах часто прячут объекты или животных, чтобы проверить интеллект, наблюдательность человека и его умение выделить основное из общего. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку.

Вы увидите рисунок с разноцветными тюльпанами. Среди невероятно красивых цветов мы спрятали часы, которые вам нужно отыскать. Сделать это может быть непросто, учитывая разнообразие цветов на картинке.

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К тому же, усложняет задачу и ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 8 секунд, поэтому советуем не медлить.

Итак, время пошло!

Восемь секунд на поиск часов подошли к концу. Вы справились с этим заданием? Если ответ утвердительный, вы очень внимательный человек, который умеет выделить маленькую деталь на общей картине.

Тем, кто не успел заметить часы за отведенное время, советуем попробовать поискать их еще раз – на этот раз уже без ограничений во времени.

Ответ:

Другие головоломки и иллюзии от УНИАН

Для тех, кому нравится искать маленькие детали на изображениях, у нас есть кое-что интересное. Попробуйте найти утенка среди кувшинок. Но есть нюанс – сделать это нужно очень быстро, ведь на ответ у вас будет только 6 секунд.

Есть и кое-что посложнее. Проверьте свою наблюдательность в головоломке, где необходимо найти бабочку на фотографии с медведем. Справиться с этой задачей сможет лишь 1% людей.

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