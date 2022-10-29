Буданов: сейчас присутствие военных РФ в Беларуси не так велико / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Сейчас угрозы повторного вторжения из Беларуси нет, однако ситуация может быстро измениться, когда украинские войска освободят Херсон.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

"Эта боеспособная группировка РФ в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будут передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу", - сказал Буданов.

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Он также отметил, что стратегической целью России является отрезание линий снабжения с запада.

"Можно сказать, это заветная мечта Российской Федерации", - уточнил глава ГУР.

Тем не менее, по его словам, сейчас присутствие российских войск в Беларуси незначительно.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там только около 4300 военнослужащих. И они очень ограничены. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал", - сказал Буданов.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала территорию Беларуси для наступления на Киев и Чернигов. Однако благодаря действиям ВСУ российские оккупанты были вытеснены из Киевщины и Черниговщины. Сейчас российская армия использует воздушное пространство Беларуси для нанесения воздушных ударов по Украине.

Власти Беларуси, которые прямо заявляют о своей поддержке российской войны против Украины, пока воздерживаются от прямого участия своих военных в боевых действиях. Однако для отвлечения внимания украинских защитников от восточного и южного флангов Беларусь проводит военные учения и маневры вдоль границы.

Также Беларусь начала поставлять России военную технику для войны с Украиной. В частности, с марта по сентябрь 2022 года режимом Александра Лукашенко было передано железной дорогой 65089 тонн или 1940 вагонов боеприпасов.

В ГПСУ заявляли, что Россия и Беларусь проводят мероприятия для нагнетания ситуации на границе с Украиной. Спикер ГПСУ Андрей Демченко добавил, что Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну.

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