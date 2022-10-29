Стратегической целью России является отрезание линий снабжения с запада.

Сейчас угрозы повторного вторжения из Беларуси нет, однако ситуация может быстро измениться, когда украинские войска освободят Херсон.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

"Эта боеспособная группировка РФ в Херсоне после выхода из-под Херсона частично будут передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь и создавать там угрозу", - сказал Буданов.

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Он также отметил, что стратегической целью России является отрезание линий снабжения с запада.

"Можно сказать, это заветная мечта Российской Федерации", - уточнил глава ГУР.

Тем не менее, по его словам, сейчас присутствие российских войск в Беларуси незначительно.

"Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там только около 4300 военнослужащих. И они очень ограничены. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал", - сказал Буданов.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала территорию Беларуси для наступления на Киев и Чернигов. Однако благодаря действиям ВСУ российские оккупанты были вытеснены из Киевщины и Черниговщины. Сейчас российская армия использует воздушное пространство Беларуси для нанесения воздушных ударов по Украине.

Власти Беларуси, которые прямо заявляют о своей поддержке российской войны против Украины, пока воздерживаются от прямого участия своих военных в боевых действиях. Однако для отвлечения внимания украинских защитников от восточного и южного флангов Беларусь проводит военные учения и маневры вдоль границы.

Также Беларусь начала поставлять России военную технику для войны с Украиной. В частности, с марта по сентябрь 2022 года режимом Александра Лукашенко было передано железной дорогой 65089 тонн или 1940 вагонов боеприпасов.

В ГПСУ заявляли, что Россия и Беларусь проводят мероприятия для нагнетания ситуации на границе с Украиной. Спикер ГПСУ Андрей Демченко добавил, что Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну.

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