Пакистан назвал обстрел страны варварским нападением на гражданское население.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности. Тем временем Исламабад планирует ответить на ракетный обстрел со стороны Индии уже до утра 7 мая.

Об этом в комментарии The Guardian заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф. По его словам, индийские ракеты были нацелены как минимум на семь объектов страны. Сейчас Пакистан находится "в процессе возмездия" за атаку, удар могут нанести уже до восхода солнца:

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере семь гражданских районов стали мишенью индийских ракет, выпущенных из индийского воздушного пространства. Мы находимся в процессе возмездия. Вы увидите ответ Пакистана до утра".

Асиф опровергает заявления Нью-Дели о том, что Индия атаковала террористическую инфраструктуру. Он пригласил журналистов осмотреть объекты, которые подверглись удару. "Все объекты, на которые были направлены удары, были гражданскими объектами. Индия солгала о причастности Пакистана к инциденту в Пахалгаме. Индия снова врет о том, что она нанесла удар по террористической инфраструктуре", - подчеркнул он.

Видео дня

В Вооруженных силах рассказали журналистам, что сбили по меньшей мере два самолета Военно-воздушных сил Индии. Высокопоставленный чиновник службы безопасности, который говорил на условиях анонимности, заявил, что сбиты уже три самолета. По его словам, в момент сбития они находились в своем воздушном пространстве.

По данным издания, на границе непрерывно продолжаются минометные обстрелы. Тем временем Reuters пишет, что индийские чиновники проинформировали о своих действиях Соединенные Штаты Америки, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Российскую Федерацию.

Нападение Индии на Пакистан

Напомним, ночью Индия осуществила ракетные удары по территории Пакистана, назвав это ответом на теракт в Кашмире, который произошел 22 апреля.

Операция получила название "Синдур". Индийские официальные лица заявили, что "ограниченные" удары не задели военные объекты, а были направлены на "боевиков".

Однако, по данным Пакистана, один из ракетных ударов пришелся на мечеть в городе Бахавалпур в провинции Пенджаб, в результате чего погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

Конфликт между Индией и Пакистаном имеет глубокие корни, в частности из-за спора о статусе Кашмира. Этот регион стал источником многочисленных конфликтов между двумя странами, поэтому текущая эскалация вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества относительно возможности дальнейшего обострения ситуации.

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