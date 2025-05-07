В Киеве не рассматривали ее всерьез.

В январе Белый дом призвал Украину принять на своей территории часть депортированных из Соединенных Штатов Америки граждан других стран.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на соответствующие документы. Предложение принять людей, несмотря на отсутствие функционирующего аэропорта и непрерывные обстрелы, в конце января озвучил высокопоставленный американский дипломат. Пока неизвестно, как на него отреагировали в Киеве:

"Это является чрезвычайной просьбой к стране, которая находится в состоянии войны и зависит от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания".

По данным газеты, в тот же день похожие предложения получили ряд других стран. Украинский дипломат сказала американскому посольству, что Киев сможет ответить только после формулировки своей позиции. Источники WP говорят, что эта тема никогда не выносилась на самый высокий правительственный уровень.

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"Украина не приняла ни одного гражданина третьей стороны из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение", - говорится в статье.

Миграционная политика Трампа

Напомним, после победы на президентских выборах Дональд Трамп анонсировал проведение крупнейшей в истории страны депортации.

Он и его команда выступают за усиление депортационной политики и расширение использования военных мощностей для контроля за южной границей.

СМИ сообщали, что команда Трампа активно призывает другие страны принимать депортированных людей, особенно тех, кого невозможно вернуть в их страны происхождения из-за рисков преследования или отсутствия дипломатических отношений.

В конце января Колумбия отказалась принять авиационные рейсы с депортированными из Америки мигрантами. В ответ Трамп начал угрожать стране последствиями.

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