Шредер, которого Путин выдвигал в качестве переговорщика от ЕС, был замечен в Москве, – СМИ

82-летнего политика во вторник, 2 июня, заметили в отеле, расположенном недалеко от Кремля.

Бывший канцлер Герхард Шредер находится в Москве – и ведет себя сдержанно, сообщает корреспондент новостного канала ntv Райнер Мунц, который, как и журнал Stern, принадлежит RTL Deutschland.

В статье говорится, что Мунц увидел 82-летнего политика во вторник в местном роскошном отеле "Кемпински", расположенном недалеко от Кремля.

Непонятно, что именно Шредер делает в российской столице. По информации телеканала ntv, бывший канцлер не ответил на вопросы Мунца. Возможно, его визит связан с Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге, который начнется в эту среду.

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Примечательно, что бывшего канцлера Германии в 1998–2005 годах недавно российский президент Владимир Путин предложил в качестве посредника в войне в Украине.

"Даже после агрессивной войны России против соседней страны, что противоречит нормам международного права, Шредер считается доверенным лицом Путина", – отмечается в публикации.

Журнал отметил, что Европейский Союз и правительство Германии четко высказались против привлечения бывшего лидера СДПГ к возможным мирным переговорам.

Указывается, что через несколько месяцев после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Шредера уже видели в Москве. Тогда он объяснил репортеру, что находится в российской столице, сказав, что это "несколько дней отпуска".

Переговоры РФ и ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что источники среди высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС рассказали DW, что Европейский Союз пока не планирует назначать представителя для возможных переговоров с РФ относительно завершения войны в Украине. Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас и ключевые члены блока, включая Германию, не считают назначение представителя целесообразным. По их словам, сначала ЕС хочет сосредоточиться на стратегии, а не на персоналиях. То есть, они хотят сначала определиться, какие вопросы должны обсуждаться с Россией.

Также мы писали, что президент Финляндии Александр Стубб намекнул, что готов быть представителем Европы на переговорах. Стубб, отвечая на вопрос журналистов о готовности стать посредником на переговорах, отметил, что "на этот вопрос, вероятно, нельзя ответить отрицательно". В то же время он подчеркнул, что можно начать обсуждать мир только тогда, когда Россия согласится прекратить огонь.

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