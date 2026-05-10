'Дружат с 1998 года': в DW рассказали о Шредере, которого Путин выдвигает в качестве посредника от ЕС

Бывший канцлер Германии считает, что его личные отношения могут оказаться полезными и в решении сложных политических вопросов.

Как лидер левоцентристской Социал-демократической партии, Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998–2005 годах. Сейчас президент России Владимир Путин заявляет, что хотел бы видеть Шредера в роли возможного европейского посредника на мирных переговорах по прекращению войны в Украине, сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что во время пребывания на посту канцлера внешнеполитическая позиция Шредера в отношении России не слишком отличалась от позиции других немецких политиков.

Другие немецкие лидеры, в частности Ангела Меркель, Олаф Шольц и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сыграли важную роль в налаживании более тесных связей между Берлином и Москвой благодаря таким проектам, как газопроводы "Северный поток".

Однако, как отмечается в статье, то, что отличало позицию Шредера, – это его поддержка России на фоне общественного возмущения агрессией Путина в отношении Украины.

"Это отдалило 82-летнего политика от политического истеблишмента Берлина и от его собственной партии, которая пыталась исключить его из своих рядов", – сообщает издание.

Примечательно, что Шредер дружит с Путиным с тех пор, как в 1998 году стал канцлером Германии. В 2014 году он даже посетил празднование дня рождения российского президента в Москве.

Более того, после окончания срока полномочий канцлера Шредера критиковали за тесные связи с российскими государственными энергетическими компаниями.

Напомним, что Шредер одобрил строительство первого газопровода "Северный поток" незадолго до ухода с поста в 2005 году, а в 2016 году вошел в совет директоров компании, реализовывавшей проект второго газопровода "Северный поток-2". Однако последний так и не был реализован из-за войны в Украине в 2022 году.

Социал-демократ также должен был войти в наблюдательный совет российской государственной энергетической компании "Газпром" в 2022 году, но в итоге отказался от этого, поскольку после российского вторжения в Украину на него оказывалось все большее давление.

"Герхард Шредер получает деньги от Путина. Он все еще бывший канцлер самой могущественной страны Европы. А теперь он – приспешник Путина, он защищает убийц", – заявил российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, скончавшийся в сибирской тюрьме в начале 2024 года, в интервью "Bild", опубликованном в 2022 году.

Издание отметило, что один из высокопоставленных немецких политиков заявил, что позиция Шредера по делу Навального – Шредер сказал, что нет убедительных фактов, доказывающих, что Навального отравили – "вызывает стыд у многих немцев".

Политики из немецкой Христианско-демократической партии и партии "Зеленые" также требовали, чтобы Шредер ушел в отставку с поста председателя совета директоров проекта "Северный поток-2", а также со всех других постов в России. Критики обвиняли Шредера в лоббировании интересов Кремля.

Его бывшие коллеги также поставили под сомнение право Шредера на офис и персонал, финансируемые государством. В статье поясняется, что право на офис с персоналом является обычным для бывших руководителей правительства, но в мае 2022 года бюджетный комитет Бундестага лишил Шредера этого права, аргументируя это тем, что он больше не выполняет никаких обязанностей, связанных с его прежней должностью в правительстве.

Издание напомнило, что в 2022 году Шредер поехал в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить "договорное урегулирование" в Украине, которое президент Украины Владимир Зеленский назвал "отвратительным".

Позже в интервью 2024 года Шредер заявил, что переговоры с Путиным могут быть единственным способом прекратить войну в Украине.

"Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь нам найти переговорное решение; я не вижу другого выхода", – сказал он немецкому информационному агентству DPA.

В статье отмечается, что во время этого интервью Шредера спросили, почему, несмотря на военные преступления России, он до сих пор поддерживает дружеские отношения с Путиным. Он ответил, что эти два дела не связаны между собой.

Более того, Шредер отметил, что не хочет забывать о "позитивных моментах" в отношениях с Путиным. Он считает, что его личные отношения могут оказаться полезными и в решении сложных политических вопросов.

"Очевидно, что война не может закончиться полным разгромом той или иной стороны", – считает экс-канцлер Германии.

Издание добавляет, что в январе этого года в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung, Шредер признал, что российское вторжение противоречит международному праву.

"Но я также против демонизации России как вечного врага", – подчеркнул он.

Кроме того, Шредер призвал Германию возобновить импорт российских энергоносителей, который был приостановлен из-за конфликта.

Путин и Шредер: последні новини

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства сообщает, что в Берлине не в восторге от идеи Кремля назначить главным представителем ЕС в переговорах с РФ по поводу мира в Украине экс-канцлера Герхарда Шредера. Собеседник отметил, что предложение Кремля не является убедительным, поскольку Москва не отошла от своих максималистских требований. Он добавил, что первым тестом на способность России к переговорам будет готовность Москвы продлить трехдневное прекращение огня, которое продолжается сейчас. Представитель немецкого правительства добавил, что Путин выдвинул ряд ложных предложений, направленных на раскол западного альянса.

Также мы писали, что правительство Германии не будет подавать отчет о служебных документах за время, когда пост канцлера занимал Герхард Шредер. Изначально планировалось, что комитет получит данные о местонахождении служебных документов из офиса Шредера. Примечательно, что Шредер распорядился передать эти материалы в Фонд Фридриха Эберта после того, как партия летом 2025 года закрыла его офис. Это означает, что он не выполнил многолетние требования государственного архива передать служебные документы ему. По информации портала, в папках содержатся протоколы заседаний, личная переписка, рукописные заметки и документы о встречах, в том числе краткое изложение переговоров Шредера с российским диктатором Владимиром Путиным.

