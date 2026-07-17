Украина превратила опыт войны в преимущество: WP узнал, что страна предложила союзникам

Украина продает то, чего нет ни у одной другой страны мира, отметило издание.

Украина продает свои дроны, дает советы и создает совместные производственные линии, поскольку за время войны научилась разрабатывать контрмеры на каждое российское нововведение.

Как пишет издание The Wasington Post (WP), срди таких российских ововвдний - FPV-дроны, беспилотники с реактивными двигателями и дроны на оптоволокне.

"Украина получила много кровавого опыта", - прокомментировал Станислав Гришин, директор General Cherry - производителя беспилотников-перехватчиков.

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В компании добавили, что даже ситуация на Ближнем Востоке никаких новшеств для Украины не представляет.

"... Они используют тактику и стратегии, которые работали в Украине год или два назад… Большинство новых разработок в области беспилотников и перехватчиков исходят от нас, а не к нам", - охарактеризовал ситуацию пресс-секретарь украинской компании Марко Кушнир.

Как отмечает WP, рост угрозы со стороны беспилотников на Ближнем Востоке сделал украинские разработки особенно востребованными.

WP отметил, что с тех пор как США начали войну против Ирана, Украина подписала 10-летние соглашения о безопасности с союзниками в Персидском заливе – Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а совсем недавно заключила сделки с Литвой и Эстонией, которые соседствуют с РФ.

Другие страны также выразили заинтересованность.

"Латвия переймет уникальный боевой опыт Украины в области защиты воздушного пространства от атак беспилотников", - сказал премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс. Он объявил, что две страны вскоре начнут строительство совместного предприятия по производству беспилотников недалеко от границы Латвии с Россией.

В публикации отмечается, что Украина постепенно открывает экспорт своих технологий, хотя производство самих беспилотников ориентировано прежде всего на потребности украинской армии.

Отмчается, что дроны-перехватчики все чаще становятся основной линией противовоздушной обороны Украины. Процент перехваченных дронов засекречен, но извстно, что эти цифры быстро растут.

Издание обратило внимание, что сейчас в стране более 100 компаний работают над созданием различных моделей дронов-перехватчиков, которые постоянно совершенствуются в ответ на изменение российской тактики.

Одной из перспективных разработок называют систему "Хыжак" от компании UFORCE, которая также разработала высокоэффективный морской беспилотник "Магура".

"Хыжак" использует элементы искусственного интеллекта, тепловизионные камеры, лазерные датчики и автоматическое сопровождение целей. В будущем разработчики рассчитывают сделать комплекс полностью автономным, чтобы эффективно бороться с FPV-дронами, в том числе на оптоволокне. Сейчас же процесс захвата цели и ее отслеживания контролируется человеком-оператором, который принимает окончательное решение о том, нажимать ли на курок.

В целом же украинские разработчики считают, что самым большим преимуществом, которое Украина может предложить союзникам, является знание того, как ведется война в XXI веке. То есть, ее главным экспортным продуктом становятся не только технологии, но и понимание того, как изменилась современная война.

Они считают, что государства должны научиться создавать новые военные решения за недели, а не за годы, поскольку скорость адаптации становится решающим фактором на поле боя.

Украинцы пытаются убедить союзников в том, что тактика, которая работала даже в недавнем прошлом, больше неэффективна, поскольку устарела. Они готовы поделиться своим опытом с ними и помочь подготовиться к новым угрозам еще до того, как они столкнутся с ними напрямую.

Другие новости об украинских разработках

Как сообщал УНИАН, в Украине создали оружие против "Шахедов". Это лазерный комплекс "Тризуб", который способен поражать цели на расстоянии 5 км.

Кроме того, в Украине в конце весны испытали эстонский скоростной ракетный перехватчик под названием P4P. Он может развивать скорость, достаточную для поражения реактивных беспилотников, которые движутся со скоростью около 500 км/ч. Известно, что P4P использует ракетный двигатель для быстрого приближения к цели.

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