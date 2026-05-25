Он подчеркнул, что можно начать обсуждать мир только тогда, когда Россия согласится прекратить огонь.

Президент Финляндии Александр Стубб сделал интригующее заявление о своем возможном участии в качестве представителя ЕС на переговорах с Россией.

В частности, у него спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"На этот вопрос, вероятно, нельзя ответить отрицательно", – сказал Стубб в интервью Yle.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что можно начать обсуждать мир только тогда, когда Россия согласится прекратить огонь.

В свою очередь Helsingin Sanomat со ссыдкой на свои источники в дипломатических кругах пишет, что Стуббу предлагают важное задние.

Европа готовится начать переговоры на высоком уровне с Россией и ищет представителя, и в этом процессе президент Финляндии может сыграть центральную роль.

Переговоры России и ЕС - что известно

По данным издания Politico, в Евросоюзе продолжаются консультации по назначению переговорщика для участия в мирных переговорах между Украиной и Россией вместо представителей США.

В обсуждениях вероятных кандидатур фигурируют имена бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Меркель уже заявила, что не желает участвовать в таких переговорах, поскольку, по ее мнению, Евросоюз не использует все свое дипломатическое влияние для содействия прекращению войны РФ против Украины.

При этом в РФ заявили, что не возражали бы, чтобы переговорщиком от ЕС стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Евросоюзе этот вариант резко отвергли.

Вас также могут заинтересовать новости: