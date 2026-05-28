ЕС пока не будет назначать переговорщика с Путиным, есть более важная задача, – СМИ

Евросоюз намерен сосредоточиться на стратегии мирных переговоров с Россией.

Европейский Союз пока не планирует назначать представителя для возможных переговоров с Россией по поводу войны в Украине. Как пишет DW, об этом информагентству dpa сообщили источники среди высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС.

Собеседники издания отметили, что на данный момент верховный представитель по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас и ключевые члены блока, включая Германию, не считают назначение представителя целесообразным. По их словам, сначала ЕС хочет сосредоточиться на стратегии, а не на персоналиях – то есть на том, какие вопросы должны обсуждаться с Россией.

Между тем ЕС продолжает подготовку новых санкций против России, поскольку не верит, что президент РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам. По информации dpa, в четверг Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС представят государствам-членам предложения по 21-му пакету санкций, направленному против российского финансового сектора и поставщиков оборонной промышленности.

Видео дня

Переговоры ЕС и России

В начале мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС готовится к возможным мирным переговорам с Путиным. В обсуждениях вероятных кандидатур фигурируют имена бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Меркель уже заявила, что не желает участвовать в таких переговорах , поскольку, по ее мнению, Евросоюз не использует все свое дипломатическое влияние для содействия прекращению войны РФ против Украины.

При этом в РФ заявили, что не возражали бы, чтобы переговорщиком от ЕС стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Евросоюзе этот вариант резко отвергли.

Вас также могут заинтересовать новости: