Турецкий лидер убежден, что переговоры о мире пойдут легче, если начать с вопросов, где выгода будет для обеих сторон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского диктатора Владимира Путина согласиться на "ограниченное прекращение огня", в частности отказаться от ударов по энергетическим объектам. Об этом сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу".

Сегодня Эрдоган и Путин встретились на полях Международного форума мира и доверия в Туркменистане. Во время этой встречи турецкий лидер заявил, что он "внимательно" следит за ходом переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. В частности он в очередной раз предложил Турцию, как площадку для таких переговоров.

Эрдоган в частности упомянул "справедливый и длительный мир" и отметил, что прогресса можно достичь там, где выгода будет обоюдной.

"Он отметил, что внедрение ограниченного прекращения огня, направленного прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезным", - цитирует пресс-службу Эрдогана агентство "Анадолу".

Мирный план для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, в новых вариантах проекта мирного соглашения, которые обсуждают США, Украина и Россия, якобы появилось предложение об экстренном вступлении Украины в ЕС. Команда Зеленского продвигает идею ускоренного членства до 2027 года.

Однако эта дата не была согласована с Брюсселем или ключевыми европейскими столицами, где до сих пор ориентируются на 2030 год. Несмотря на это, правительство Украины, вероятно, готово обойти длительный переговорный процесс по условиям членства, отказавшись от некоторых выгод, таких как аграрные субсидии.

