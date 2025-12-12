Предложение об ускоренном вступлении Украины вроде бы включено в одну из последних версий пректа мирного соглашения.

По данным западных СМИ, в одной из последних версий проекта мирного соглашения, которые постоянно меняются в рамках переговоров США с Украиной и Россией, якобы содержится предложение об экстренном вступлении Киева в ЕС. Однако с этим есть определенные проблемы, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По данным газеты, именно команда президента Зеленского предлагает ускоренное членство Украины в ЕС - не позднее 2027 года. Кроме того, перспектива "ускоренного пути" Украины к членству в этом блоке упоминалась даже в российско-американской версии мирного плана. А вот пакет европейских предложений содержит лишь осторожное общее утверждение о том, что "Украина станет членом ЕС" без уточнения сроков.

"Конечный срок 2027 года не был согласован с Брюсселем или другими европейскими столицами. До сих пор обсуждения сосредотачивались вокруг 2030 года", - пишет Corriere della Sera.

Авторы публикации предполагают, что украинское правительство готово пропустить этап длительных переговоров об условиях вхождения в ЕС, отказавшись, например, от сельскохозяйственных субсидий, за которые в Европе ведется ожесточенная борьба.

Мирный план для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, накануне Владимир Зеленский заявил, что предложенный администрацией Трампа "компромисс" по Донбассу - выход ВСУ из Донецкой области при условии, что российские войска туда не заходят - является неприемлемым для Украины, поскольку непонятно, кто будет контролировать такую "демилитаризованную" зону, и почему от Украины требуется односторонний отвод войск без симметричных действий России.

Между тем в Белом доме заявили, что Трамп устал от безрезультатных переговоров и разочарован обеими сторонами.

