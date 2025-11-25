Он неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры об окончании войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Об этом турецкий президент сообщил во время встречи "коалиции желающих", пишет Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря турецкого президента Бурханеттина Дюрана.

"Прямые переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле. Турция поддерживает связь с Украиной и Россией с этой целью", - сказал Эрдоган.

По словам Дюрана, на этой встрече Турция выразила мнение, что прекращение огня в Украине, которое будет распространяться на энергетику и портовую инфраструктуру, может поспособствовать переговорам.

Примечательно, что Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры об окончании войны в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Турция как площадка "нравится всем сторонам переговорного процесса".

Переговоры по "мирному плану" Трампа

Неделю назад стало известно, что Белый дом подготовил вместе с представителями РФ новый "мирный план" по Украине. Вчера в Женеве состоялись переговоры между делегациями США и Украины по этой инициативе.

А сегодня в ОАЭ проходят переговоры американской делегации с россиянами.

Сегодня вечером пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что есть несколько деликатных деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США.

