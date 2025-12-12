Реальные стимулы, которые могут заставить российского диктатора остановить войну в Украине, лежат не в сфере деловых интересов Трампа, считает Крис Миллер.

Российский диктатор Владимир Путин не принял "мирный план" администрации Дональда Трампа несмотря на его выгоды России в виде отмены санкций, реинтеграции РФ в мировую экономику, размораживания миллиардов российских валютных резервов и разрешения на американские инвестиции. Об этом говорится в колонке для Wall Street Journal автора книг "Путиномика: власть и деньги в возрождающейся России" и "Война за чипы: борьба за важнейшую технологию мира" Криса Миллера.

Автор пишет, что администрация Трампа неправильно понимает интересы Путина: тот стремится не к деньгам, а к расширению территорий влияния и имперскому контролю над ними. И в первую очередь хочет получить контроль над Украиной.

"Он [Путин - Ред.] хочет Украину - ступеньку к восстановлению статуса России как великой державы. Единственный способ подтолкнуть Путина к миру - убедить его, что он проиграет в своей войне", - пишет автор.

Он подчеркнул, что Путин верит в экономическую устойчивость своего курса. Миллер допускает, что это может быть верным, поскольку российская экономика действительно выдержала войну и санкции. В том числе потому, что Запад оказался не готовым ограничить основной источник экспортных доходов РФ - нефть, из-за "риска ценовых шоков". Поэтому, несмотря на западные санкции, торговый баланс РФ остается профицитным, а курс рубля не сильно отклонился от довоенного.

Почему Путин не стремится быстро отменить санкции

В то же время, считает Миллер, война создает для России долгосрочные экономические проблемы. Он подчеркнул, что расходы на оборону и безопасность составляют около 8% ВВП. Официальный дефицит бюджета в размере от 2% до 3% ВВП занижает объем долга, поскольку многие кредиты, предоставленные государственными банками оборонным компаниям, никогда не будут погашены. Тем не менее, "с государственным долгом около 20% ВВП, российское правительство имеет необходимое финансовое пространство".

"В конце концов, эти расходы будут оплачены российским народом. Однако более миллиона человек уже заплатили за войну своими жизнями - это ужасный показатель, который демонстрирует их готовность платить за имперские мечты Путина или их неспособность противостоять этому. Зато экономические издержки войны для рядового россиянина ограничены. С начала войны реальные доходы выросли на двузначные цифры. Безработица находится на рекордно низком уровне. Даже если предположить, что эти данные подправлены в пользу Кремля, экономика России явно не находится в кризисе. Путин не имеет острой необходимости в отмене санкций", - говорится в статье.

Коррупция и имперские амбиции

Он выделил и вторую причину, которая позволяет предположить, что Путина могут привлечь экономические стимулы. Она заключается в том, что сам Путин "хочет получить больше денег". Автор напомнил, что среди российских чиновников процветает коррупция, а несколько "партнеров Путина по дзюдо с 1990-х годов стали миллиардерами, вероятно, не благодаря своим управленческим способностям". Но это не означает, что Путин откажется от своих имперских амбиций за определенную плату:

"Переговорщики президента Трампа, такие как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, являются бизнесменами. Путин - царь. Американские девелоперы могут владеть несколькими отелями или полями для гольфа. Недвижимость Путина простирается от Балтийского моря до Тихого океана".

Он делает вывод, что полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году не имело ничего общего с экономикой. Ведь экономисты подсчитали убытки от возможных санкций, и Россия в конце концов согласилась на них: "Советники Путина сказали ему, что война будет чрезвычайно дорогой. Он все равно пошел на это. Его расчеты по миру не будут больше зависеть от финансовых мер. Экономика России стабильна, а ее военная машина на полной мощности, армии в марше. Кнуты и пряники, которые повлияют на расчеты Путина, не измеряются в долларах и центах".

Он добавил, что на самом деле Россия хочет не соглашения о сотрудничестве с США, а именно Украину, которая станет основой "новой сферы влияния Путина и победы, которая может унизить Запад и продемонстрировать его статус великой державы". Поэтому Путин, заключает автор, согласится на перемирие только тогда, когда "убедится, что не может победить на поле боя". Он советует Трампу меньше сосредотачиваться на заключении соглашений, а больше на противодействии и подрыве наступательных возможностей России. Ведь "платить Путину за мир - это именно та стратегия, которой не следует придерживаться".

Состояние российской экономики

Как писал УНИАН, реальное состояние российской экономической машины отличается от того, что декларируют в Кремле. На это есть несколько причин, кроме трудностей россиян на поле боя и их неспособности выполнить военные планы Путина. Этому также способствуют падение доходов от нефти и газа, увеличение бюджетного дефицита, ускорение инфляции и увеличение налоговой нагрузки.

