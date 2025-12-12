Помощник Путина подчеркнул, что прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ с Донбасса, а потом можно обсуждать, что там будет.

Москва пока не видела откорректированных версий мирного плана США по урегулированию войны в Украине, сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков пишут РосСМИ.

Ушаков прогнозирует, что не все предложения в новом плане могут понравиться главе Кремля.

"То, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам. Что, естественно, вызовет соответствующую реакцию. Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны", - сказал Ушаков.

Добавляется, что после выходных России могут предоставить документ для анализа, а в ближайшие два дня запланированы дополнительные консультации США с представителями Украины и стран ЕС.

Также Ушаков не исключил, что на Донбассе будет Российская гвардия, а не войска.

"Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - отметил помощник Путина.

Также он подчеркнул, что не сомневается в том, что рано или поздно Донбасс перейдет под полный контроль России.

"Рано или поздно. Если не путем переговоров, то военным путем эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, вести разговор", - сказал Ушаков.

"Мирный план" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что встреча главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась во время встречи с американской делегацией в Москве. Ушаков рассказал, что зять Трампа Джаред Кушнер импонирует российскому диктатору. Он назвал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером "достаточно успешной".

Также мы писали, что также Ушаков поделился, что Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф достигли уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры "действительно дружественными". По словам помощника российского диктатора, Путин и Уиткофф "понимают друг друга без слов". Ушаков также добавил, что наряду с шармом и дружелюбием Уиткоффа, зять Трампа Джаред Кушнер "добавил элемент системного подхода".

