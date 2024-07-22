Белорусский премьер посетил три страны и подписал несколько торговых и экономических соглашений.

Беларусь может выменивать у некоторых стран санкционные товары в обмен на свои. Речь идет о Никарагуа, Венесуэле и Кубе.

Как сообщает Институт изучения войны, Минск может продавать им товары, и обмен на те, которые РБ и Россия не могут приобрести самостоятельно из-за западных санкций.

По мнению экспертов, об этом свидетельствуют действия премьер-министра Беларуси Романа Головченко, который на днях во время визита в эти страны подписал несколько двусторонних экономических и торговых соглашений.

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В частности, с 14 по 16 июля он посетил Венесуэлу и встретился с венесуэльскими официальными лицами, включая президента страны Николаса Мадуро. Головченко заявил, что его визит направлен на обсуждение торговли и экономической сферы.

Далее с 16 по 17 июля белорусский премьер посетил Кубу, где подписал контракты на "миллионы долларов" на поставку неуказанных белорусских товаров в обмен на кубинский экспорт.

В завершение он посетил 18-19 июля Никарагуа и подписал контракты на сумму 85 млн долларов. Договоренности направлены на двустороннее экономическое сотрудничество, включая соглашение Белорусского банка развития о финансировании поставок Никарагуа более 700 единиц неуказанного оборудования.

В ISW отметили, что указанные соглашения могли быть подписаны в рамках российских схем, которые используют Беларусь, чтобы помочь РФ обойти западные санкции.

Санкции против Беларуси

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза в субботу, 29 июня, принял новые ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, учитывая участие режима этой страны в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины.

В июле Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей.

С 16 июля Латвия перестала пропускать в страну автомобили, которые зарегистрированы в Беларуси.

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