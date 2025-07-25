Народный праздник Яблочный Спас имеет несколько давних обычаев.

Ежегодно в разгар плодородного сезона украинцы празднуют народный праздник Яблочный Спас, полный давних традиций. Славяне считали его торжеством плодородия, перехода от лета к осени. В современное время его значение не так велико, но украинцам всё равно стоит запомнить, когда Яблочный Спас и что в него нельзя делать. Таким образом мы сохраним наследие наших предков.

Какого числа Яблочный Спас

На протяжении многих лет торжество отмечалось во вторую половину месяца. Однако 2023 год принес большое изменение - православная церковь Украины официально приняла новый календарь. Теперь мы во второй раз отпразднуем Второй Спас 6 августа, в Преображение Господне. Библейский смысл этого события - демонстрация божественного происхождения Иисуса.

19 августа праздник Яблочный Спас отмечают лишь те православные, кто придерживается старого юлианского календаря.

Как празднуется Яблочный Спас в Украине

У давних украинцев все Спасы были связаны с народными обычаями, а их христианское значение уходило на второй план. Не был исключение Второй, то есть Яблочный, Спас. Для крестьян это был праздник сбора урожая и приближения осени. Все собирали яблоки, сливы, абрикосы, виноград, молодые колоски, мёд, и несли эти продукты на освящение в ближайший храм.

Святыми фруктами было принято угощать бедняков и родных, особенно детей. Для умерших близких тоже откладывали часть урожая и приносили на могилу. Хозяйки готовили постные блюда - кашу, рыбу, хлеб, оладьи. Но трапезу обязательно начинали с яблок. В украинских традициях на Спас, как и на Троицу, поминали усопших. Их имена вспоминали за ужином и оставляли для них отдельную тарелку.

Широко отмечали Большой Спас пасечники - ухаживали за ульями и святили продукты пчеловодства. Из пчелиного воска отливали свечи.

Существует ритуал на исполнение желания: нужно откусить освященное яблоко и при этом что-то загадать.

Были у наших предков не только положительные обычаи, но и запреты в Яблочный Спас 2025. Как гласят народные верования, нельзя 6 августа делать следующее:

употреблять мясо и яйца, поскольку это нарушает Успенский пост;

шумно веселиться, пьянствовать, грешить - это тоже запрещено постом;

есть яблоки до того, как освятите их в церкви - к проблемам с желудком;

прогонять и убивать насекомых (мух, комаров) - к несчастью;

работать по дому, убирать и стирать;

ссориться с родственниками и ругаться матом.

Ранее мы писали детали о том, когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас - каждый из них приурочен к какому-то православному торжеству.

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