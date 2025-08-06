Сейчас существование такого самолета официально не подтверждено.

Новый китайский самолет раннего воздушного предупреждения и управления KJ-3000 может стать главным фактором в способности Народно-освободительной армии КНР наносить смертоносные удары с очень дальних расстояний. Об этом пишет South China Morning Post.

Отмечается, что конструкция KJ-3000 базируется на модифицированной версии транспортного самолета Y-20B, который уже давно используют в Китае. Самой большой особенностью этого судна является радарный купол на верхней части фюзеляжа, который скрывает много современного оборудования.

"Китай пытается быстро расширить свой парк воздушных информационных командных центров, имея в разработке по меньшей мере три новые модели: легкий корабельный KJ-600, средний KJ-700 и самый большой и современный KJ-3000.Хотя другие вооруженные силы, включая США, решили, что эти самолеты не подходят для современной войны, Пекин, кажется, предан этой стратегии, а видеозаписи самолета, распространяющиеся в социальных сетях, дают ряд подсказок о том, на что будет способно следующее поколение самолетов", - говорится в материале.

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Что еще известно о новом китайском самолете

Самолет окрашен в зелено-желтый цвет и имеет контуры, похожие на Y-20B. Несмотря на то, что официальных данных об авионическом оборудовании KJ-3000 еще нет, использование платформы Y-20B может свидетельствовать о серьезном скачке в возможностях AEW&C НОА.

"Его предшественник, KJ-2000, был основан на российском Ил-76, который имел вдвое меньшую грузоподъемность, чем Y-20B, который может перевозить 60 тонн. Как KJ-2000, так и KJ-500 имеют максимальную дальность полета около 5500 км, тогда как Y-20B, как известно, может пролететь 8000 км с умеренным грузом", - объяснили в издании.

Как отметили в материале, опираясь на дальность полета Y-20B, новый самолет может действовать в региональных горячих точках, таких как Восточнокитайское и Южнокитайское моря, а также в западной части Тихого океана.

"До сих пор неизвестно, какими радарами оснащен KJ-3000, но нет сомнений, что он будет использовать самые современные продукты страны. На последних кадрах, появившихся в социальных сетях в мае, KJ-3000, кажется, имел две радиолокационные антенны, расположенные спиной друг к другу, вместо трехсторонней системы активного электронного сканирования на KJ-2000", - добавляют в публикации.

По словам экспертов, такой самолет, возможно, будет работать как воздушный разведывательный центр, который сможет координировать воздушные операции на расстоянии сотен километров и участвовать в широкомасштабных миссиях современной войны.

Другие интересные материалы об оружии

Ранее УНИАН рассказывал, какой самый большой самолет когда-либо приземлялся на авианосец. Речь идет о транспортном Lockheed C-130 Hercules, который значительно больше любого современного истребителя. Такое судно использовалось Корпусом морской пехоты США как самолет для дозаправки в воздухе и тактической воздушной поддержки. Кроме того, масса самолета значительно превышала массу самолетов, которые обычно выполняют такие посадки и взлеты.

Также сообщалось, что Китай начал испытания еще одного истребителя неизвестного типа. На фото можно увидеть, что самолет имеет два воздухозаборника, что может свидетельствовать о двухмоторной конфигурации.

Пока непонятно, будет ли аппарат пилотируемым, беспилотным или опционально пилотируемым. В то же время сложно сказать и о его принадлежности к тому или иному поколению.

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