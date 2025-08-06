После долгого периода спокойствия на Солнце вновь начались значительные вспышки.

6 августа геомагнитная обстановка на Земле остаётся спокойной. По прогнозам NOAA, уровень магнитной активности будет низким — Кp‑индекс не превысит 3 единиц, что означает отсутствие магнитной бури. Влияние на самочувствие людей, спутники и радиосвязь минимальное. Это значит, что день пройдёт спокойно как для техники, так и для метеочувствительных людей.

Однако в космосе всё не так тихо. Как сообщает портал Space.com, на Солнце произошли три мощные вспышки M-класса. Это первый такой всплеск активности за последние недели.

Как сообщается, вспышки произошли в активной области, которая как раз сейчас повернута в сторону Земли.

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На 6 августа угрозы нет, но исследователь полярных сияний Винсент Ледвина отмечает, что с вероятностью 12% ночью 7 августа произойдет магнитная буря.

Если активность Солнца продолжит расти, всплески геомагнитной активности возможны уже в течение ближайших нескольких дней.

Вспышки на Солнце - что важно знать

Солнечные вспышки - это мощные выбросы энергии на поверхности Солнца. Во время вспышки в космос выбрасываются заряженные частицы и электромагнитное излучение, которое может достигать Земли. Такие события влияют на космическую погоду: сильные вспышки могут вызывать магнитные бури, нарушать радиосвязь, работу спутников и навигации. Иногда после вспышки происходит корональный выброс массы, который способен спровоцировать геомагнитные бури на Земле. Сильнейшие вспышки относятся к классу X.

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