По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будет резкий ответ.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отметился новыми угрозами и обвинениями, что его страну якобы пытаются втянуть в "разборки".

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", Лукашенко пригрозил, что в случае "эскалации" в Беларуси "мир содрогнется".

"Лукашенко заявил, что Беларусь хотят втянуть в разборки, чтобы довести эскалацию в регионе настолько, что "мир содрогнется", - цитируют диктатора пропагандисты.

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Угрозы Беларуси

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Беларуси заявило, что Украина стягивает войска к границе и якобы пытается "втянуть страну в войну".

Об этом заявил заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич. По его словам, Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия будет пытаться информационно "раскачать" тему наступления из Беларуси, чтобы повлиять на логистику и растянуть украинские силы.

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что сегодня у оккупантов нет сил и средств для наступления из Беларуси. "Силы обороны давно готовы к угрозам с этого направления и были приняты все необходимые меры", - добавил он.

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