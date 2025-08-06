6 августа поздравьте близких верующих с праздником Преображения.

Большой праздник Преображение Господне празднуется 6 августа в современном стиле. В украинских народных традициях он известен как Яблочный Спас. По всей стране сегодня звучат поздравления с Преображением Господним, а в храмах проводятся праздничные богослужения.

По случаю праздника мы подготовили красивые картинки и трогательные пожелания, которые можно отправить близким. Ваши православные знакомые точно будут рады прочесть такие приятные слова.

Преображение Господне - поздравления и картинки

В сегодняшний светлый праздник желаю тебе настоящего чуда, исполнения задуманного, мира и вдохновения для совершения добрых дел. Пусть удача и достаток сопровождают на каждом шагу в дороге к счастью.

Видео дня

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С Преображением Господним поздравляю. Позвольте от чистого сердца пожелать Божьего заступничества, помощи в делах, утешения в беде, исцеления недугов. Да ниспошлет Господь крепкой веры и окутает вас своей любовью.

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В Преображение Господне обращаюсь с пожелания удачи, крепкого здоровья, достатка, мирного неба. Пускай жизнь преображается к лучшему, посылает счастливые новости и радостные сюрпризы.

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Пусть праздник Преображения преобразит судьбу, наполнит её счастливыми моментами и принесет радость в каждый прожитый день. Уюта, добра, понимания в доме. Пускай Бог развеет все тревоги и пошлет мир в Украину!

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Поздравляю с Преображением и Яблочным Спасом! Пусть жизнь будет сладкой, как спелое яблоко, и с легкой кислинкой приключений! Желаю, чтобы в семье уродилось взаимопонимание, чтобы близкие были здоровы и счастливы, а у тебя всё получалось с первого раза.

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Мое поздравление с Преображением Господним шлет неуемный позитив, душевное спокойствие, семейную гармонию. От всей души надеюсь, что в твоей жизни всё сложится прекрасно, ведь ты заслуживаешь самой счастливой судьбы.

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