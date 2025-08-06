Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию и остановить российское наступление.

ГУР провел спецоперацию на Сумщине, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Бойцы элитного подразделения "Тимур" проникли на вражеские позиции в тылу и ликвидировали десятки оккупантов в ближнем бою, а также с помощью скоординированных ударов дронов и артиллерии, пишет The Telegraph.

СМИ сообщает, что точная дата или местоположение боя остаются неизвестными, но наступление России в Сумской области застопорилось в последние недели. Перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских солдат, которые отказывались атаковать украинские позиции, оправдываясь "надуманными причинами".

Наступление России в Сумской области - что известно

Целью российского наступления было якобы создание так называемой "буферной зоны" вдоль северо-восточной границы Украины. Украина утверждает, что ей удалось остановить российское наступление и даже отбить несколько населённых пунктов.

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А вот военный блогер из РФ с позывным "Северный", по информации журналистов, сообщил, что российские силы оказались в окружении в районе Олескиевки Сумской области. Он написал: "Они нас зажали. С трех сторон вода, а с четвертой — украинцы".

Другие новости о ситуации в Сумской области

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Владимира Зеленского, Украина сорвала планы России по Сумской области. "Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - рассказал он.

Кроме того, ранее появилась информация, что ВСУ освободили Кондратовку в Сумской области. Соответствующее заявление обнародовал 225-й отдельный штурмовой полк.

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