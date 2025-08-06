Справятся с этой задачей самые внимательные.

Головоломки на поиск слов состоят из ряда букв, расположенных в случайном порядке на картинке. Задача читателя состоит в том, чтобы найти определенное слово, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали, вертикали или диагонали.

Эти задания пользуются большой популярностью в Сети. Они помогают улучшить навыки наблюдения, концентрацию, память и другие важные в повседневной жизни способности. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение, где на зеленом фоне находятся оранжевые квадратики с буквами. Где-то там мы спрятали слово "коса". И вам надо его найти.

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Имеете ли вы острое зрение? Давайте проверим. На ответ у вас будет всего 8 секунд, поэтому советуем ни на что не отвлекаться.

Перед тем, как начинать поиски, дадим вам небольшую подсказку: в этом задании слово надо искать по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы? Тогда начинаем!

Что ж, время исчерпано. Если вам удалось заметить слово "коса" среди множества других букв за отведенное время, вы очень внимательный к мелочам человек. Можете собой гордиться.

Мы же покажем ответ на это задание:

Другие головоломки на поиск слов

Вы можете проверить свои способности в интересной оптической иллюзии. В этом задании необходимо отыскать слово "дятел". Мы отвели на ответ всего 9 секунд, поэтому старайтесь не отвлекаться.

Также советуем обратить внимание на головоломку, в которой нужно найти сразу два слова - "сом" и "карась". Ответ надо дать за 15 секунд.

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