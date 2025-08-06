История и перспективы дрона-камикадзе "Лютый": применение будет только нарастать

Для осуществления ударов по целям в глубине России украинские военные преимущественно используют беспилотник АН-196 "Лютый". Его приняли на вооружение в конце 2023 года и с тех пор Украина расширяла географию ударов и боевую часть БПЛА. В июле этого года "Лютый" начал поражать цели на расстоянии 1400 километров от границы Украины. Об этом говорится в статье издания Forbes.

Как отмечает издание, по принципу использования "Лютый" примерно соответствует российскому "Шахеду". Но есть ключевое отличие: Украина применяет дроны-камикадзе исключительно по военным объектам и поражает их с высокой точностью. В отличие от российской армии, которая запускает свои "Шахеды" по жилым кварталам гражданских городов.

Forbes напоминает, что разработка "Лютого" началась в 2022 году на АНТК "Антонов" в партнерстве с "Укроборонпромом". В конце 2023 году его приняли на вооружение, а уже в начале 2024 года в сети начали появляться свидетельства успешного применения дронов "Лютый".

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По данным Forbes, в начале "Лютый" весил до 300 кг, имел размах крыльев 6,7 метра и длину 4,4 метра. Бензиновый двигатель приводит в движение трехлопастный винт в задней части. Конструкция имеет характерный V-образный хвост, что повышает устойчивость и уменьшает аэродинамическое сопротивление. Сначала беспилотник нес взрывную полезную нагрузку весом 50 килограммов и имел эффективную дальность полета около 1000 километров. Дальнейшие модернизации увеличили грузоподъемность до 75 килограммов и расширили его дальность полета примерно до 2000 километров.

"Стоимость каждого устройства оценивается примерно в 200 000 долларов, что значительно больше, чем у российского "Шахеда", но значительно меньше, чем у крылатой ракеты", - говорится в статье.

Авторы пишут, что дрон летит по данным спутника, но приближаясь к цели полагается на свое машинное зрение - это выполнять сложные траектории полета, избегать радиолокационного обнаружения, обходить системы ПВО ближнего радиуса действия и точно поражать цель.

В статье перечислены пораженные "Лютым" цели в глубине территории РФ. В частности, считается, что 1 июля 2025 года два беспилотника "Лютый" проникли на 1400 километров на территорию России и нанесли удар по электромеханическому заводу "Купол" в Ижевске. Это ключевой производитель систем ПВО "Тор-М" и беспилотников "Гарпия". Также в июле "Лютый" был замечен над Ленинградской областью, Пензой, Сочи.

Ожидается, что использование "Лютого" будет расти. Однако объемы производства в Украине, вероятно, останутся значительно ниже объемов производства беспилотников "Шахед" в России, пишет Forbes. Как результат, ожидается, что Украина сохранит свою стратегию нанесения точных ударов с помощью этих передовых беспилотников, а не массированных заградительных огней, как те, что используются Россией.

"Для успеха этой стратегии "Лютый" потребует постоянной модернизации, интеграции достижений в технологии беспилотников и компьютерного зрения для противодействия новым российским оборонным системам", - добавляют авторы.

Они делают вывод, что Украина расширит роль дронов "Лютый", поскольку стремится перенести боевые действия на территории в глубине РФ.

Производство дальнобойных дронов в Украине

Как писал УНИАН, Германия профинансирует часть производства дальнобойных дронов в Украине. В частности, Берлин предоставит средства на производство около 500 дронов "Лютый".

Напомним, что аналитик, известный под псевдонимом Tatarigami, объяснил, что из-за удаленности целей в глубине России невозможно значительно увеличить боевую часть ударных украинских дронов и поэтому они наносят относительно мало вреда. Он отметил, что инженеры ищут баланс между дальностью полетов и полезной нагрузкой.

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