Речь идет, в частности, о крылатых ракетах, которые можно будет использовать для ударов вглубь России.

Украина может получить новое наступательное оружие, президент США Дональд Трамп дал Пентагону несколько приказов, которые это приближают, заявил президент Республиканского клуба им. Рональда Рейгана Борис Пинкус. По словам общественного деятеля, подобное вооружение может изменить ход боевых действий — в частности, наносить удары вглубь России, по ключевым целям.

В интервью "24 каналу" Пинкус подчеркнул, что Конгресс США в течение длительного времени требует передать нашей стране такое оружие — это касается и новых американских крылатых ракет.

"Уникальность этих ракет в том, что они летят ниже 300 метров, и это очень важно, ведь они не попадают под действие радаров. Их радиус действия составляет 450-500 километров, и это, безусловно, достаточная дистанция", - отметил он.

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Также Пинкус заявил, что такие ракеты класса "воздух-земля" могут использоваться как на истребителях МиГ, так и на F-16, а также то, что американский лидер уже приказал Пентагону заключить контракты с двумя оборонными корпорациями США на производство подобных ракет для Украины.

Другие новости об вооружении для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно США одобрили новую помощь Украине. Она касается гаубиц M777. Государственный департамент одобрил возможную продажу Украине услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поддержке артиллерийских установок M777, а также транспортировки и логистики.

Кроме того, мы рассказывали, что Запад изменил подходы к вооружению Украины. Европейские страны уже приобрели оборудования на 1 миллиард долларов у США. Закупки осуществляются в рамках двух отдельных соглашений, координируемых НАТО.

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