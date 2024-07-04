Китай уже начал давить на белорусский режим, поскольку введение пограничного контроля замедлит транзит грузов с Дальнего Востока в ЕС.

Польша сделала шаг, который вызвал огромное беспокойство в Беларуси. Варшава намерена ввести тщательный контроль на крупнейшем железнодорожном пограничном переходе между Беларусью и Польшей, пишет Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Отмечается, что каждый транспорт, который въезжает в Польшу, будет подлежать тщательному и детальному контролю, что значительно замедлит товаропоток и может выявить много злоупотреблений Єти заявления вызвали сильное волнение в Минске.

В то же время Китай также начал оказывать отдельное давление на белорусский режим, поскольку введение пограничного контроля замедлит транзит грузов с Дальнего Востока в Евросоюз через КПП "Малашевиче". Издание указывает, что китайцы уже дважды просили Александра Лукашенко объяснить, что происходит на польско-белорусской границе.

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По словам журналистов. польское решение может повлиять не только на легальные заработки многих стран, но и на контрабанду, которой пользуются службы Лукашенко.

В то же время Лукашенко провел две закрытые встречи и созвал по этому поводу заседание Совбеза, он даже угрожает Польше. Однако, по мнению экспертов, следующий шаг Польши может заставить его пойти на уступки. Если Литва и Латвия присоединятся к этому, он осознает экономические последствия блокирования поставок товаров из ЕС и в ЕС, подчеркнул бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушка.

С 2021 года Польша испытывает серьезное мигрантское давление на своей восточной границе, которое и Варшава, и Брюссель рассматривают как элемент гибридной деятельности Минска и Кремля, пишет Euractiv.

На прошлой неделе Польша и страны Балтии призвали к созданию новой линии обороны на восточном фланге ЕС для противодействия угрозам, в частности гибридным, со стороны Беларуси и России. Однако среди лидеров ЕС нет единодушного решения. Китай официально предложил Варшаве и Минску попытаться решить проблему миграции путем двусторонних переговоров, что маловероятно, учитывая охлаждение отношений между двумя странами.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Ранее УНИАН писал, что на границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос.

В то же время польское правительство на три месяца планирует ограничить доступ к приграничным с Беларусью территориям, однако такое решение вызвало недовольство местных общин, которые боятся негативных последствий для себя.

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